Gina Parody publica una novela inspirada en su vida

La exministra de Educación de la administración de Juan Manuel Santos Gina Parody reapareció en público, aunque de manera sorpresiva: incursionando en la literatura. ‘Mujer amurallada’, se titula su primera novela.

La sinopsis del libro dice: “Magdalena Corso nació en una familia de clase alta del Caribe colombiano, en Cartagena de Indias, ciudad fantástica y llena de contrastes. Con ayuda de Ango, la palenquera que la crió prácticamente sola, Magdalena conoce una versión de la historia de la ciudad en la que la libertad prima sobre todas las cosas”.



Aunque no se trata de una novela autobiográfica, sí tiene un argumento inspirando, con los naturales matices, en su infancia.



Parody, quien además hace un doctorado de Economía en el New School for Social Research en Nueva York, vuelve así a la escena pública tras el escándalo en el que se vio envuelta y que aún no se ha resuelto por completo.



Allí está con su compañera Cecilia Álvarez, también exministra del Santos. Ambas enfrentan investigaciones por una presunta responsabilidad en una irregular adición del contrato a la vía Ocaña-Gamarra de la ruta del Sol II, adjudicado a Odebrecht.

Cubierta libro Gina Parody Foto: Cortesía

El libro, que fue publicado por Ediciones B, del sello del Grupo Editorial Penguin Random House, es una de las novedades literarias para este mes de julio.



La narración es en primera persona y contiene referencias a su vida en el Caribe.



“Con esta idea en mente, irá descubriéndose a sí misma y rebelándose en contra del “qué dirán” impuesto por la sociedad en la que vive”, dice la reseña.



“En esta conmovedora novela, Gina Parody reflexiona sobre la igualdad y la inclusión, temas que cada vez tienen más vigencia en el mundo contemporáneo”, agrega la presentación del libro.



Parody asumió la cartera de Educación el 20 de agosto de 2014.



La entonces ministra Turismo, Industria y Comercio Cecilia Álvarez dio a conocer su relación personal. Ambas se convirtieron en una de las parejas más mediáticas del país.



Parody renunció al ministerio de Educación el 4 de octubre de 2016. En su decisión influyó el triunfo del No en el plebiscito por la paz.



En su momento se dijo que gran parte de los votantes de No se inclinaron por esta opción ante el impulso que Parody le estaba dando a los libros escolares de educación sexual denominados "Ambientes Escolares Libres de Discriminación".



Los adversarios políticos de Parody –en especial el expresidente Álvaro Uribe y el ex procurador general Alejandro Ordóñez- argumentaron que esa orientación venía incluida en los Acuerdos de la Habana.



Para los líderes del No, Parody estaba promoviendo así la homosexualidad y la ideología de género.



Un hecho que fue negado por los firmantes del Acuerdo de Paz quienes consideraban delirante esta acusación. Sin embargo, el movimiento tomó fuerza y en muchas ciudades del país se presentaron nutridas manifestaciones.



El proceso judicial, por su parte, contra las exministras dice que 15 días antes de dejar el ministerio de Transporte, Álvarez firmó una resolución para autorizar la ampliación del trazado de la Ruta del Sol II, a fin de incorporar dos peajes en la vía Ocaña–Gamarra, donde aparentemente había intereses de la familia de la exministra Parody.



El proceso contra las exministras se había abierto tras las denuncias de 12 senadores del Centro Democrático, CD, en el 2017, por supuesto interés indebido en celebración de contrato, celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos y violación al régimen legal de inhabilidades.



Parody, que fue una de las senadoras más valoradas en su desempeño por sus compañeros del Legislativo y que después aspiró a la alcaldía de mayor de Bogotá, era una reconocida figura pública.



Tras los hechos denunciados se mudó a Estados Unidos y ahora ha vuelto a aparecer ingresando en el mundo de la ficción.



