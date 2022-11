Gilberto Tobón Sanín: abogado, profesor, analista político y excandidato al Senado por el movimiento Fuerza Ciudadana, no llegó al Congreso porque su movimiento no logró el umbral, pero es uno de los líderes de izquierda que se define como un demócrata, alternativo y autónomo, que pretende la Alcaldía de Medellín.



Se le conocía por sus posturas críticas y sus análisis: lo que él llama un candidato de opinión. Recientemente defendió al expresidente Álvaro Uribe, mencionando que él no había ordenado ‘los falsos positivos’. Además, la semana pasada se reunió con él para “hablar sobre los problemas de Medellín”.



En entrevista con este medio habló de los problemas de la ciudad que aspira gobernar y las diferencias con el actual alcalde Daniel Quintero. También se refirió al apoyo y retractación del senador Gustavo Bolívar, de su reunión con Uribe y de posibles candidatos a la Alcaldía.

Ha mencionado que su búsqueda para aspirar a la Alcaldía de Medellín está asociada a que, en sus palabras, “la ciudad está mal administrada” ¿Qué cosas están mal en Medellín?

Todas. Las calles están llenas de huecos. La movilidad es tan grave o más que en Bogotá: para recorrer cinco kilómetros en Medellín, por una avenida como la Regional, se puede demorar más de media hora. Las comunas están abandonadas: no se hacen obras sociales, no se hacen obras de infraestructura para las comunidades más pobres. Hay que enfrentar el problema del metro, parece que el metro tiene dificultades financieras que lo pueden llevar a una situación caótica. Empresas Públicas está secuestrada: este señor (Daniel Quintero) ha confundido lo público con lo privado, a favor de lo privado. Este señor es un fraude total, no es nada nuevo, yo no estoy improvisando. Además, había una revocatoria y este señor se ha valido de todos los trucos legales, que en Colombia es muy fácil. Este es un país diseñado para robar. El Consejo Nacional Electoral es lo más corrupto que hay y la Registraduría: en un país civilizado el registrador estaría en la cárcel.

Una de las cosas de las que más habla es de la corrupción. ¿Por qué dice que el Estado está diseñado para robar?

En Colombia el Estado está colapsado hace años, no es con el bailarín de calidad, uno de los peores ex presidentes que ha habido, porque Duque fue el que acabó con el Centro Democrático. Duque fue el que promovió a Gustavo Petro. Colombia es un narco-Estado y eso corrompió todas las instituciones.

¿Por qué apostarle a la Alcaldía si concibe a Colombia así?

Porque hay que restaurarlo. Yo quiero ser alcalde de Medellín, es lo último que espero hacer en mi vida, aunque sea difícil.

¿Cómo ve que el senador Gustavo Bolívar le retiró el apoyo luego de su reunión con Uribe?

Él (Gustavo Bolívar) hubiese podido ser un buen presidente, pero no lo va a lograr porque Petro no se lo va a permitir. FACEBOOK

TWITTER

Está en todo su derecho. Yo de él tengo un buen concepto, es un hombre inteligente. Él hubiese podido ser un buen presidente, pero no lo va a lograr porque Petro no se lo va a permitir. Petro está más cercano a Roy Barreras y al santismo que a él. Además, él hizo un trino decente: "yo lo había apoyado, pero ya no lo apoyo porque se reunió con Uribe y con Uribe nada". Yo te digo una cosa: yo no soy uribista, eso fue una simple reunión donde se habló de los problemas de Medellín y coincidimos en varias cosas. He sufrido un matoneo por esa reunión.



Incluso, antes, Daniel Quintero me buscó y pretendía que yo me sometiera a unas primarias con el equipo de lambones que él tiene para la Alcaldía de Medellín. Luego, me invitó a cenar en su casa y yo no acepté la invitación porque allá sirven cianuro: porque los invita allá, los graba y salen quemados.

¿Por qué dice que Daniel Quintero no es progresista?

Porque no. Él es liso y mañoso: ha estado en todos los partidos. Yo no.



¿Usted cree que la reunión con el expresidente Álvaro Uribe le resta o le suma, sobre todo en Medellín?

No es un problema de resta y suma. Yo la política la hago a través de un discurso narrativo y un programa -que se está terminando de elaborar-. El que se quiera sumar a ese programa, bienvenido, el que no, que no lo haga. Con Uribe coincidimos en que debe haber una administración austera, que la ciudad está mal administrada, que hay jóvenes sin empleo y gente aguantando hambre. Yo soy autónomo y voy por la Alcaldía de Medellín gane o pierda.

¿Considera que el capital político que obtuvo con la campaña al senado le va a servir para la Alcaldía?

Sí y no. Yo obtuve en Medellín 32.000 votos y no visité un solo barrio en esa época. Yo soy un candidato de opinión: yo me muevo por las redes. Pero está vez sí voy a ir a las comunas, porque hay que hacer contacto con la gente. Yo no soy candidato de partidos ni agrupaciones. Pertenezco a Fuerza Ciudadana, que no alcanzó el umbral porque el registrador es un tramposo. Lo que voy a hacer es aceptar coaliciones de las personas que apoyen mi programa.

¿Qué candidatos ve como mayores contrincantes a la Alcaldía?

Es difícil de contestar, pero se rumora que Federico Gutiérrez se va a lanzar, no lo sé. Si se lanza, estaría sacrificando una posible candidatura a la presidencia y él podría ser un candidato difícil de vencer, pero no imposible. Él ya ha administrado a Medellín y no fue el mejor, ni mucho menos, aquí hay que administrar con austeridad.



