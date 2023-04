A Germán Vargas Lleras, jefe natural de Cambio Radical, no le habría gustado que algunos de los congresistas de su partido votaron a favor de regularizar el cannabis, proyecto que fue aprobado esta semana en el quinto de ocho debates. Como el partido se declaró opositor, se esperaba que sus miembros voten de manera negativa los proyectos del Gobierno, así como los que apoya, como en este caso.



No obstante, quienes votaron a favor argumentaron, entre otras cosas, que ya lo habían hecho de manera positiva en debates anteriores. ¿Pasará igual en lo que falta de la iniciativa en el Congreso?

¿Se distancian de Ariel?



Aunque el senador Ariel Ávila asegura que los artículos polémicos que terminaron hundiendo la reforma política la semana pasada –primera derrota del Gobierno en el Congreso– estaban desde un comienzo en el proyecto, en el Congreso insisten en que fueron él, Roy Barreras y Julián Gallo, de Comunes, sus autores de cara al quinto de ocho debates. Pero más allá del cruce de declaraciones, lo cierto es que en la Alianza Verde hay molestia con Ariel y se habla de fracturas que, por ahora, son profundas con algunas de las cabezas de la colectividad.



‘Verdes’ entran al juego



A propósito de los ‘verdes’, este lunes se reunirán con la coalición Centro Esperanza para discutir sus propuestas para la reforma de la salud. El partido está dividido y espera comenzar a construir un articulado que presentarán al Gobierno, pero algunos más radicales piden que sea un nuevo proyecto y cerrarle la puerta a la iniciativa oficial. Se trabajará sobre la base de una propuesta de Humberto de la Calle, pero lo más seguro es que el partido dé vía libre a sus congresistas y no vaya en bloque. Habrá que esperar hasta después de Semana Santa.



