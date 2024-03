Germán Vargas Lleras, jefe de Cambio Radical, será sometido a una cirugía

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, jefe natural de Cambio Radical, será sometido a una cirugía. Así lo contó en una nueva edición del espacio ‘Conversemos con Germán Vargas Lleras’, el cual se realizó con un grupo de adultos mayores.



El procedimiento se hará a propósito de un mal procedimiento médico que se le realizó tras un accidente que sufrió en bicicleta en mayo del 2022, mientras recorría las carreteras de Boyacá.



"Me afecté la rodilla y la cadera. He hecho no menos de 800 terapias para fortalecer los músculos y ya completando dos años me hice revisar en los Estados Unidos porque seguía cojo. ¿Qué me diagnosticaron? Que había quedado mal operado", contó.



Agregó que el procedimiento se llevará a cabo en abril y lo hará con su EPS. La cirugía, añadió, lo dejará "fuera de circulación por tres o cuatro meses".



Germán Vargas Lleras en el Congreso en febrero del 2023. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

En la conversación, Vargas Lleras habló sobre varios temas de la coyuntura política del país. Dijo, por ejemplo, que la reforma de la salud es nefasta.



“De todas las leyes del actual gobierno, esta es la más nefasta, la más peligrosa, la más inconveniente, la que más nos afectaría individual y colectivamente”, comentó el exvicepresidente.



Sobre la reforma pensional, que actualmente discute el Senado, el líder del partido de oposición señaló que "tenemos que evitar que todo el ahorro de los colombianos termine convirtiéndose en la caja menor de los caprichos de este gobierno y nos dejen una deuda incalculable para las nuevas generaciones y para los próximos gobiernos. Ese dinero no le pertenece al Estado, ese dinero le pertenece a cada persona que a lo largo de su vida cotizó para poder tener una pensión”.

Otro tema que surgió en la conversación fue la seguridad de Bogotá, que se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.



Frente a eso, hizo un llamado al alcalde de la capital del país, Carlos Fernando Galán, y dijo que "esperemos que nos cumpla” con promesas de campaña como mejorar la seguridad y la movilidad de la ciudad.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA