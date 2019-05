Vargas Lleras le pide a Rappi que no le envíe más promociones

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras le hizo un fuerte reclamo a la compañía Rappi este jueves desde su cuenta de Twitter, y le pidió que no le sigan mandando mensajes a su celular ofreciéndole promociones.

El mandatario calificó la acción de la compañía como un “abuso de privacidad” y celebró la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de multar a la aplicación por incumplir la ley de protección de datos.



“Hizo bien la Superintendencia de Industria y Comercio en multar a Rappi. Es un total abuso a la privacidad, entran mensajes ofreciendo promociones a los que alguna vez solicitamos el servicio. Rappi les ruego no me envíen un mensaje más, no estoy interesado en promociones, ni en ofertas”, puntualizó Vargas Lleras.

Hizo bien la @Sicsuper en multar a @RappiColombia. Es un total abuso a la privacidad, entran mensajes ofreciendo promociones a los que alguna vez solicitamos el servicio. @RappiColombia les ruego NO me envíen un mensaje más, no estoy interesado en promociones, ni en ofertas. — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) 24 de mayo de 2019

Este jueves, la SIC le impuso una sanción económica a la startup colombiana por 298’ 121.760 pesos por incumplir la protección de datos de sus usuarios. La Superintendencia le exigió a la compañía tomar medidas para que no se vuelva a repetir esta decisión, en un plazo no mayor a tres meses.



Esta decisión fue tomada en respuesta a los reclamos de una persona, quien le solicitó a Rappi no recibir más información en su correo electrónico y su teléfono celular sobre promociones e información con fines comerciales. Pero la aplicación hizo caso omiso a esa solicitud.

