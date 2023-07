El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, jefe natural de Cambio Radical, se despachó contra la reforma de la educación que prepara el gobierno del presidente Gustavo Petro y supuso que esta fue elaborada por Fecode.



"Es de suponer, como en el caso de la reforma laboral, que esta iniciativa fue elaborada por Fecode para así terminar de “privatizar” la educación en manos de ese sindicato", aseguró en su columna publicada este domingo en EL TIEMPO.

En su texto, a propósito del inicio de la legislatura, el jueves 20 de julio, el también excongresista lamentó que no se haya consolidado un bloque opositor contra las reformas del presidente Petro que se tomarán la agenda del Congreso esta legislatura, tal y como sucedió en la legislatura pasada.



La idea era tener un bloque opositor conformado por Cambio Radical, 'la U', el Centro Democrático y los partidos Liberal y Conservador. Precisamente, fue César Gaviria, expresidente y jefe del liberalismo, quien le planteó esta posibilidad a Vargas Lleras.

Germán Vargas Lleras. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

"Lamentablemente, la iniciativa no prosperó. Pudieron más otros intereses ya bien conocidos, comenzando por el deseo inocultable de estos partidos de regresar a la mesa de negociación con el Gobierno, pero ahora más valorizados. Ya se escuchan los anuncios de cambios en el gabinete y en entidades importantes, que es posible reflejen los nuevos acuerdos", aseguró el jefe natural de Cambio Radical.



Vargas Lleras, además, cuestionó que la presidencia de la Cámara de Representantes haya quedado en manos de Andrés Calle, del Partido Liberal, que, según dijo, "no era el candidato de Gaviria. De hecho, Calle tenía el aval de la Casa de Nariño y en el Congreso lo han señalado de ser un aliado del gobierno Petro.



"En el Senado todo fue diferente. Iván Name derrotó por 4 votos a Angélica Lozano, quién lo creyera, candidata del Pacto Histórico. Ojalá Name honre lo prometido en su campaña: independencia del Gobierno, garantías a la oposición, espíritu crítico frente a las reformas, y no termine negociando la confianza de los 54 senadores de la oposición y los independientes, que en su mayoría votaron contra el Gobierno para quebrar la coalición, objetivo que se consiguió. Porque con todos los anuncios reformadores de Petro, en esta legislatura el país se la juega toda", remató el exvicepresidente quien durante los últimos meses, Vargas Lleras se ha consolidado como uno de los principales líderes de la oposición al gobierno Petro.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA