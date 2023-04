La llegada de Luis Fernando Velasco al ministerio del Interior ya comienza a hacer ruido sobre lo que esto podría significar para el Partido Liberal, donde por estos días hay una rebelión a propósito de la reforma de la salud. Velasco, excongresista de esa colectividad, tiene serias diferencias con el jefe de los 'rojos', el expresidente César Gaviria.



Según el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, en su columna publicada este domingo en EL TIEMPO, la rebelión que se viene presentando en el partido podría intensificarse con el nuevo ministro, que reemplazó a Alfonso Prada.

"La rebelión está anunciada bajo el liderazgo del nuevo ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien desde la campaña ya había promovido el cisma en el partido. Su designación anuncia días difíciles para el liberalismo y su director, pues Velasco llega con jugosa chequera a erosionar la colectividad y reconformar las mayorías que se creían perdidas", escribió el jefe de Cambio Radical, partido que este año dejó la independencia y se unió a la oposición.



"El caso particular de la minvivienda, Catalina Velasco, nos confirma que el Gobierno no se ha rendido en su propósito de capturar las mayorías liberales. Al parecer, ya tienen un case de 18 representantes que lucen bien atendidos regionalmente. Confío, para bien del país y de la democracia, en que Gaviria pondrá orden en esa bancada", complementó Vargas Lleras.



Gaviria no pasa sus mejores días desde que regresó a la dirección del partido con el que llegó a la Presidencia de la República en 1990. Esta semana, María Eugenia Lopera, representante liberal, votó positiva la reforma de la salud pese a las duras advertencias del expresidente.



Y 18 representantes le enviaron una carta exigiendo respeto por la bancada, pues consideran que el exmandatario los amenazó con un comunicado en el que anunció duras sanciones para quienes no votaran según sus indicaciones.



Además, le piden que haya una reunión en la que se decida cómo votará el partido la polémica reforma de la salud, según la ley de bancadas.



Vargas Lleras, además, considera como "una vergüenza ver a los parlamentarios conservadores retirándose de las sesiones para no votar y permitir que las reformas sigan su curso como lo exige el Gobierno. Y qué tal ‘la U’, que deja uno afuera y otro adentro, poniéndoles una vela a Dios y otra al diablo. Siguen los comunicados y también las amenazas, pero lo cierto es que la coalición hasta ahora sigue viva. El propio presidente de la Cámara hace votos por que se mantengan los acuerdos de gobernabilidad, aun después de la unilateral ruptura.



MATEO GARCÌA

REDACCIÓN POLÍTICA