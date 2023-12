La curiosa entrevista de siete niños al exvicepresidente Germán Vargas Lleras

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras estrenó este jueves 21 de diciembre un nuevo espacio llamado De Frente con Vargas, en el cual busca abordar los principales problemas del país conversando con los colombianos.



Este primer capítulo tuvo una particularidad, pues siete niños lo entrevistaron en la Fundación Carlos Lleras Restrepo, abuelo del jefe natural de Cambio Radical.



Una de las preguntas fue sobre cómo, si algún día fuera presidente, aumentaría el bilinguismo en los colegios, pregunta que Vargas Lleras calificó como "difícil de contestar".



"Los profesores ni si quiera hablan inglés, ¿entonces cómo van a poder enseñar?", dijo el también exsenador y agregó que "el objetivo es mejorar toda la educación en el país y, segundo, poder avanzar en que los muchachos de Colombia puedan aprender un segundo idioma y, ojalá, un tercer idioma".



Vargas Lleras, además, recordó cómo fue el atentado que sufrió en su oficina cuando era senador y recibió un libro bomba, a propósito de una pregunta sobre por qué no tenía todos los dedos de la mano izquierda.



"Cuando estaba en el Congreso me tocaron leyes muy complejas y un grupo terrorista me mandó un libro bomba a la oficina y explotó. Estoy vivo de milagro", señaló.

"¿Cuándo fue cuando te explotaron los deditos?", le dijo un niño. "Están impresionados con esto", respondió.



Así mismo, hubo oportunidad para hablar de temas de paz. "El presidente dijo que se iba a acabar el Eln y todavía siguen secuestrando...", comentó uno de los niños.



"Tienes toda la razón. El Presidente puso en marcha unas conversaciones que se llaman de paz. Muy deseable sería que recuperáramos la paz en Colombia para que no hubiera gente armada, ni secuestrando ni extorsionando ni robando a nadie. Va pasando el tiempo desde que arrancó este gobierno y no vemos, desafortunadamente, resultados", comentó el jefe de Cambio Radical.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA