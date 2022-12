El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, en su columna publicada este domingo en EL TIEMPO, cuestionó el anunció que hizo el presidente Gustavo Petro sobre la liberación de algunos de los jóvenes que fueron detenidos en medio de las protestas antes de Navidad.



"Ha anunciado el presidente Petro que los integrantes de la llamada primera línea pasarán Navidad en sus casas en compañía de sus seres queridos. Sin importar a qué maroma jurídica tenga que acudirse, el Gobierno cumplirá su compromiso con esta horda de delincuentes que mucho contribuyó al posterior éxito de su campaña", comenzó escribiendo el jefe natural del partido Cambio Radical, que se declaró independiente en el Congreso según el Estatuto de la oposición.



(Lea la columna de Germán Vargas Llegas: Navidad en primera línea)

Según Vargas Lleras, convertir a estos detenidos en gestores de paz "acudiendo a la figura creada por la Ley 418 de 1997 y modificada recientemente por la 2272 del presente año requiere, como mínimo, el cumplimiento de los requisitos establecidos en estas normas", agregó.



Por ejemplo, dijo que deben pertenecer a un grupo armado ilegal con el que el Gobierno haya firmado un acuerdo en el marco de un proceso de paz, pero aclaró que, hasta el momento, "que sepamos, estos individuos no pertenecen a ninguna organización al margen de la ley, aunque se especule sobre su pertenencia al Eln y eventualmente también a las disidencias de las Farc".



De igual forma, Vargas Lleras cuestionó cómo harán para liberar a personas que ya fueron condenados por delitos como el homicidio, terrorismo y tortura, los cuales, agregó, no tienen nada qué ver con el derecho a la protesta.



"Como supuestos autores de estas conductas, ya han sido además imputadas más de 168 personas y otras 118 ya tienen escrito de acusación en su contra", complementó el columnista de este diario.



Por ejemplo, dijo que se podría acudir a figuras como el indulto y la amnistía, pero aclaró que estas tienen un alcance determinado y un "tratamiento penal especial".



"Esta semana también conocimos reacciones de la Judicatura en relación con los anuncios de liberación que equivaldrían a desconocer las decisiones de fiscales y jueces y, de paso, atropellar el principio de la separación de los poderes públicos, fundamento de nuestra arquitectura constitucional y sistema democrático. El Gobierno ha hecho oídos sordos a este llamado", complementó Vargas Lleras.



De hecho, este domingo en este diario se publicó una entrevista con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Aroldo Quiroz, quien dijo que sobre la liberación de los detenidos en medio de las protestas "todavía no hay claridad".



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA