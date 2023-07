El exvicepresidente Germán Vargas Lleras negó que se haya reunido recientemente con el expresidente y jefe del partido Liberal, César Gaviria: "No me he reunido personalmente con él desde hace más de un año". Sin embargo, manifestó que sí se ha comunicado con él "telefónicamente".



En el mismo mensaje que publicó en su cuenta de Twitter, Vargas Lleras lamentó que su propuesta de conformar una coalición "para la elección de las mesas directivas del Congreso" no haya prosperado.



Igualmente, arremetió contra la presidenta del partido de 'la U': "Tampoco me he reunido recientemente con Dilian Francisca Toro. Pronostico que unos y otros pronto se reintegrarán a la coalición del gobierno. Y el pulso de mañana (en la instalación del Congreso) no será más que un esfuerzo para posicionarse de cara a una futura negociación. O sea, un vulgar chantaje", añadió.

1/3 Frente a las versiones que ha difundido en los medios de comunicación César Gaviria, a través de su jefe de comunicaciones como usualmente ocurre, aclaro que no me he reunido personalmente con él desde hace más de un año. Sí nos hemos comunicado telefónicamente. — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) July 20, 2023

En un último mensaje, aseguró que se "aburrieron" de que contacten al partido Cambio Radical para "valorizarse frente al Gobierno", mientras se está "negociando puestos y ministerios".



Y es que el pasado 30 de junio, Vargas Lleras les hizo un llamado a los partidos tradicionales (Liberales, Conservadores y La U) para que armaran una gran coalición contra las reformas del Gobierno Nacional.

Germán Vargas Lleras. Foto: Jaiver Nieto Álvarez. CEET

"Formemos una nueva coalición en el Congreso a partir de este 20 de julio que nos garantice que no se tramitarán las reformas laboral, ni pensional ni de la salud", aseguró desde Barranquilla.



En ese momento, contó que el expresidente Gaviria lo llamó para conversar sobre ese propósito. "Recibí una llamada muy grata de César Gaviria proponiéndome que avancemos en ese sentido". Sin embargo, según lo que dijo este 20 de julio, la propuesta no prosperó.



Uno de los motivos que podrían haber causado que los liberales dejaran de apoyar la formación de esta coalición tiene que ver con la sanción del Consejo Nacional Electoral hacia los rojos que, finalmente, no afectará los avales de la colectividad antes de las elecciones regionales.



El CNE encontró responsable al Partido Liberal por no celebrar sus convenciones al menos cada dos años, como exige la ley. La última fue realizada en mayo de 2020 y debía realizarse a más tardar en mayo de 2022, pero esto no fue así por cuenta del proceso electoral del año pasado.



Frente a este proceso que llevaba el CNE, el expresidente denunció un supuesto “complot” desde el Gobierno para tumbar los avales liberales.

César Gaviria, expresidente de Colombia y jefe del Partido Liberal. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO.

No obstante, la determinación del CNE deja ilesos los avales del Partido Liberal. Como se obliga a que la convención se celebre en un periodo de cuatro meses desde que sea ejecutoriada la decisión, esto significa que podrá celebrarse después de las elecciones regionales, fechadas para el 29 de octubre.



De esta manera, una de las mayores preocupaciones del Partido Liberal queda superada.



