En su más reciente columna titulada La mala hora de la Policía, el ex vicepresidente de la República Germán Vargas Lleras denunció que el pasado 27 de diciembre su hija, Clemencia Vargas, y la pareja de ella fueron agredidos en un aeropuerto.



(Le puede interesar: Uribe denuncia barrida de empleados en Ministerio de Salud).

Gran fin de semana de despedida a mi hija @Clemevargas que se nos casa pic.twitter.com/2uUhvQE9Ff — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) January 14, 2023

Los hechos se dieron cuando, según narra Vargas Lleras, "un grupo de personas organizadas en cadena humana resolvió, a la fuerza, impedir el acceso de viajeros a la zona de abordaje".



Ante esa situación, la columna explica que su hija decidió traspasar la barrera, lo que derivó en que recibiera "toda suerte de improperios y agresiones físicas".



Peor suerte, dice el ex vicepresidente, corrió Julián, el novio de Clemencia: "Lo tiraron al piso, lo cogieron a patadas y sufrió lesiones de consideración".



(Infórmese: La respuesta del Gobierno a la Fiscalía tras negativa por órdenes de captura).

Facebook Twitter Linkedin

Germán Vargas Lleras. Foto: Prensa Vargas Lleras

Vargas Lleras manifestó que en el sitio estaban presentes dos policías que no intervinieron para detener las agresiones, "seguramente para no ser luego sancionados por atentar contra el derecho sagrado a la protesta, que en nuestro país ya no conoce límite alguno", opinó el columnista.



En ese sentido, Vargas Lleras relató que el 28 de noviembre su personal de seguridad acudió a ayudar a una mujer embarazada que estaba siendo agredida por dos sujetos con un cuchillo, quienes robaron su celular y emprendieron la fuga.



(Entérese: Primera dama se reunió con el papa Francisco, ¿de qué hablaron?).



A pesar de que ambos fueron detenidos por las autoridades, el ex vicepresidente mostró su inconformidad debido a que "terminada la audiencia se declara legal la captura, pero de inmediato la juez niega a la Fiscalía la detención preventiva intramural".



"Las razones expuestas por la juez son que los capturados no son oriundos de la capital, trabajan como ayudantes en construcción y no son un peligro para la sociedad", agregó Vargas Lleras, quien calificó estas situaciones como "muy ilustrativo de lo que está ocurriendo a diario en la ciudad y el país".



Lea la columna de Germán Vargas Lleras aquí



Santiago Carmona Caraballo

REDACCIÓN POLÍTICA