El nombre de Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de Colombia, jefe indiscutido del partido Cambio Radical, logró opacar a todos los candidatos al Congreso y a las consultas interpartidistas que este domingo 13 de marzo se juegan su destino en las urnas. ¿La razón? Una serie de visibles movimientos mediáticos y de consultas legales ante la Registraduría mientras que, toda una paradoja, él ha guardado absoluto silencio. De ahí que todo hasta ahora sea munición para alimentar la especulación.



Este nuevo capítulo empezó el domingo en la noche, justo cuando se efectuaba el cierre de las campañas políticas.



Con su aprobación se dio inició a esta historia. Comerciales en televisión de dos minutos, en horario triple, en los que se exaltaba su figura y se narraban sus logros en la actividad pública al mejor estilo de una campaña presidencial.



Y ahora, en las últimas horas, la confirmación a EL TIEMPO por parte de fuentes de entero crédito de la Registraduría que este viernes el partido Cambio Radical tendrá una cita para inscribir un candidato a la Presidencia de la República.



Así se lo confirmaron a este diario las fuentes de la entidad electoral que recordaron que el plazo para inscribir candidatos se vence precisamente ese día, también aclararon que hay una ventana legal para que las colectividades políticas realcen modificaciones y que esta será hasta el próximo 18 de marzo.



Eso ha hecho que en círculos políticos se ha especulado con la posible aspiración de Vargas Lleras, voz incuestionable en ese partido, y quien en los últimos años se ha dedicado a sus columnas en EL TIEMPO.



Sin embargo, el exvicepresidente ha insistido a su círculo cercano y a algunos medios que no será candidato presidencial en esta competencia electoral. ¿Entonces para que todos estos movimientos?



Como lo había publicado este diario, la ofensiva mediática ha logrado, por ahora, visibilizar como nunca antes en esta campaña al partido Cambio Radical.



Andrés Segura, experto en análisis político, dijo: "No sé si se lance o no, pero en la incertidumbre que hay, donde las campañas al Congreso han estado especialmente diluidas debajo de los debates de las consultas, ayuda a que el nombre Cambio Radical entre en el mapa. Ya nos tiene hablando de eso".



Para Segura, "se espera que la votación de Centro Democrático disminuya el próximo fin de semana con respecto a 2018. Esos votos son el botín que están buscando Cambio Radical y Conservadores para llegar con liderazgo al Congreso".



"Y si a Cambio Radical le va bien en las legislativas, el mensaje le queda claro a los candidatos que van a estar en el tarjetón de marzo: Hay que sentarse a hablar con Vargas Lleras".



Jairo Libreros, también experto en análisis político y profesor de la Universidad Externado de Colombia, dice que todo forma parte de una estrategia para "medirse en el último espacio que legalmente tiene para decidir si se inscribe el próximo viernes como candidato presidencial".



"Puede ser una semana de sondeos, focus group y consultas entre actores políticos para determinar si su nombre tiene eco nacional, alto reconocimiento social, liderazgo como alternativa de cambio y, de manera especial, viabilidad política para enfrentar a Gustavo Petro en la primera vuelta electoral", argumenta Libreros.



Hasta ahora, sin embargo, todo está en el terreno de la conversación. La única certeza es que hasta ahora Vargas Lleras no está inscrito oficialmente.



La Registraduría Nacional del Estado Civil recibirá la inscripción de las candidaturas de manera presencial en la sede central de la entidad; para ello, los candidatos o sus gerentes de campaña deberán agendar una cita para llevar a cabo la formalización de la inscripción ante la autoridad electoral competente, dicha solicitud se realizará únicamente a través del correo electrónico dcperez@registraduria.gov.co, con copia al correo dirgeselectoral@registraduria.gov.co.



Esta fue la cita que formalmente ya pidió Cambio Radical. Es muy posible que pasado mañana lleguen a las instalaciones dos nombres que no necesariamente vayan a participar en la contienda. Porque el partido los puede modificar la semana entrante, con Vargas Lleras en la baraja o sencillamente retirarlos.



De no entrar en competencia, analistas consultados por este diario ven que publicitariamente los mensajes lograron su objetivo porque recordó a los electores la vigencia del partido Cambio Radical.



Este es uno de los puntos que cobran trascendencia este domingo. Saber cómo está en fuerza cada bloque político. Y hasta ahora, según las encuestas, la izquierda puede desplazar en número de votos a los partidos de centro y de derecha.



Este domingo es fundamental para todos los partidos y colectividades que protagonizan la vida política nacional. Mediáticamente las consultas se llevaron el protagonismo y quienes no están en éstas pueden resultar damnificados a la hora de la votación.



Eso, por ejemplo, lo han analizado en el partido Centro Democrático. De ahí, que dirigentes como María Fernanda Cabal insistieran en la necesidad de dejar en libertad a sus militantes para que vayan a las urnas.



Está de acuerdo con la directriz de su partido, Centro Democrático, ¿de no votar por ninguna consulta?, le preguntó a ella la periodista María Isabel Rueda en una entrevista para EL TIEMPO.



"Tengo mucha angustia con esa decisión de evitar que la militancia vote. No se puede dejar que la centroizquierda saque votos por no incentivar una elección donde no está el candidato nuestro. Pienso, primero, en el país, no en candidaturas y no en egos. Si fuera yo la supuesta candidata, en el lugar de Óscar Iván, le puedo asegurar que incentivaría la votación masiva, por cualquiera, incluso hasta por el voto en blanco si quieren. Esa directriz no es de Óscar Iván, debe venir del presidente Uribe y de la directora del partido", le contestó Cabal.



De hecho, luego se abrió la puerta para que los uribistas vayan y este domingo pidan el tarjetón del centro derecha y sumen con sus votos.



Además del video, Germán Vargas Lleras también apareció en grades avisos publicitarios como el que fue incluido en la edición dominical de este diario.



En cuanto al video, este muestra imágenes de Luis Carlos Galán, en cuyas juventudes militó Vargas Lleras en los años 80, y recuerda también los atentados de los que el exvicepresidente fue víctima. Luego, muestra a Vargas Lleras durante su paso por el Ministerio de Vivienda y su paso por la vicepresidencia.



Hace algunas semanas, Vargas Lleras regañó públicamente al exministro David Luna, quien aspira al Senado por Cambio Radical, porque este último aseguró que estaba seguro de que su jefe político iba a lanzarse para una nueva campaña.



"David Luna, no es cierto que yo a usted lo vea todos los días. No es cierta su afirmación, que yo esté listo para lanzarme, usted sabe bien lo que pienso. Tenga el mínimo respeto con la decisión que tomé", escribió Vargas Lleras en su cuenta de Twitter.



Tras su rol como vicepresidente-ministro, Vargas se postuló para suceder a Juan Manuel Santos hace cuatro años y en un comienzo se daba casi como fijo su paso a la segunda vuelta.



Sin embargo, en las votaciones de mayo de ese año apenas logró 1,4 millones de votos y un discreto cuarto lugar en los resultados electorales, después de Iván Duque, Gustavo Petro y Sergio Fajardo.



Así las cosas, por ahora, logró un objetivo llamativo: en la semana en la que se decidirán los nombres de los congresistas y de los ganadores de las consultas, él el tema de conversación. Y Cambio Radical ahora es protagonista en unas elecciones en las que hasta ahora había jugado un papel secundario.



