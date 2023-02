A Germán Navas Talero se le conoce como el 'decano del Congreso'. Fue durante 24 años representante a la Cámara y su paso por el Legislativo se caracterizó por ser el índice acusador de los más altos funcionarios del Estado. Ni sus colegas se salvaron.



Entre 1998 y 2022 se convirtió en una de las voces más escuchadas y respetadas del Capitolio y del país político, pero ahora, cuando el presidente Gustavo Petro lo designó como embajador en Suecia, está en el ojo del huracán. Algunos sectores le están pidiendo al jefe de Estado que eche para atrás esta decisión.



Declaraciones del excongresista contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hicieron que varios sectores le pidan a Petro que reconsidere su nombramiento.



En medio de la polémica por el Metro de Bogotá, que enfrentó la semana pasada al Distrito con la Presidencia, López cuestionó que el Gobierno se interponga a la construcción del metro elevado.



Fue ahí cuando Navas Talero lanzó un trino por el que piden que no lo nombren como embajador: “Propongo una colecta para comprar un silenciador y callar a la alcaldesa”. Y agregó, sin referirse a López: "Las cosas que hacen ruido solo hacen eso: ruido. Debía callarse y no hablar tanta basura y callarse".



Germán Navas Talero durante el debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Foto: Javier Puyo

Frente a esto, López arremetió y lo tildó de machista y misógino: "Ese es el sueño de todo misógino machista: que a las mujeres nos amenacen con el manido 'me hace caso o le quito la plata' y nos callemos sumisas por temor. ¡Olvídense! ¡Ese tiempo ya pasó! ¡El cambio es imaparable! y las mujeres autónomas y libres, y la construcción del metro también".



Si bien las acusaciones son diferentes, las presiones ya hicieron que a Petro se le cayera un nombramiento, cuando Víctor De Currea-Lugo declinó como embajador en Emiratos Árabes tras ser acusado por acoso y abuso sexual.



"A Navas Talero deben abrirle ya un proceso disciplinario en su partido (del que es directivo) por violencia contra las mujeres. Yo pregunto: Gustavo Petro, ¿ese señor va a ser embajador de Colombia en Suecia?", aseveró la congresista Jennifer Pedraza, a quien hace unas semanas el designado embajador le dijo: "Qué vergüenza que esta vendedora de piñatas de bazar de pueblo sea representante a la Cámara. Por elementos como este es que el Congreso cada día está más desacreditado. La justicia señora no es un juego".

Ese es el sueño de todo misógino machista:que a las mujeres nos amenacen con el manido “me hace caso o le quito la plata” y nos callemos sumisas por temor.

Olvídense! Ese tiempo ya pasó! #ElCambioEsImaparable! y las mujeres autónomas y libres, y la construcción del metro también! pic.twitter.com/edx012uAbl — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) February 7, 2023

Los detractores de Navas Talero, así como De Currea-Lugo, en su momento, argumentan que el nombramiento de personas que tienen este tipo de comportamientos contra la mujer va en contravía de la propuesta del Pacto Histórico que, incluso, fue apoyada por colectivos feminista.



Por eso queda en el aire la pregunta si el jefe de Estado y el Pacto irán en contra del mandato popular de más de 11 millones de colombianos –Petro insiste en este a la hora pedir que se aprueben sus reformas– por sostener a un funcionario.



“Debería apartarse del nombramiento guardando coherencia con las promesas de campaña, no solo sobre paridad sino igualdad de género. En ese caso lo lógico sería hacerlo”, explicó el analista internacional Mauricio Jaramillo, docente de la Universidad Externado. Pero agregó que en la práctica no existe un impedimento para echarse para atrás, por eso no cree que suceda.



A Navas Talero deben abrirle YA un proceso disciplinario en su partido (del que es directivo) por violencia contra las mujeres. Yo pregunto: @petrogustavo ¿Ese señor va a ser embajador de 🇨🇴 en Suecia?



Ni siquiera voy a reproducir su msje por solidaridad con la alcaldesa. — Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) February 7, 2023

No obstante, la designación genera más cuestionamientos, pues Petro está incumpliendo una promesa de campaña, la cual fue profesionalizar el servicio diplomático y Navas Talero no hace parte de esta carrera.



Según Enrique Serrano, también analista del Externado, esta es “una prueba más de que los nombramientos tienen carácter improvisado, no han sido programados. Son una especie de pagos a ayudas en el pasado en temas electorales”. Complementó, además, diciendo que "la política exterior paga a personas inexpertas con puestos en el exterior".



Hasta ahora, al igual que el nombramiento de Víctor De Currea-Lugo, desde el Pacto no ha habido ningún cuestionamiento a la actitud de Navas Talero. Y todo indica que no lo va a haber, pese a que la igualdad y los derechos de las mujeres están entre sus banderas.



