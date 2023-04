Germán Córdoba, director de Cambio Radical, quien el jueves lanzará su primera novela, El fragor de la leña verde, la cual también será presentada en la Filbo el 30 de abril, habló con EL TIEMPO de su obra, así como de la coyuntura política.



Esta obra, que es sobre política, pero es ficción, cuenta la vida de dos jóvenes que ingresan a la política desde orillas distintas y se convierten amigos durante la campaña de la Séptima Papeleta, con la que nació la Constitución Política.



"En este país nos tomamos un Palacio de Justicia, matamos tres candidatos presidenciales. Unas cosas que parecen de serie de Netflix, pero que nos ocurrieron, y yo las recojo para contar una historia", afirmó el director y ahora autor.



Sobre el actual gobierno, dijo que "Petro y su equipo hicieron todo para ganar, hasta corrieron las líneas éticas como dicen ellos, en varios aspectos. Pero está claro que no se prepararon para gobernar. Hay mucha improvisación y todo lo resuelven a punta de trinos".



¿Hace cuánto tiempo lleva teniendo esta faceta de escritor que pocos conocían?



De joven escribí cuentos, novelas, participaba en talleres literarios. Mi pasatiempo preferido es la lectura, me gusta leer mucho. En Twitter comento casi todos los libros que me leo y fui columnista dos años en el Diario del Sur, cuando vivía en Pasto. Eso me encantó, me encantó adquirir esa disciplina de tener que escoger un tema, investigarlo, trabajarlo. Me gustó mucho y me llenó de confianza. Escribir una novela ya fue como un ejercicio casi que de catarsis. Julio Cortázar dice que si uno puede dejar de escribir y seguir viviendo, que no escriba nunca. Entonces esto fue una necesidad. Hace unos años fui a hacer una campaña política a Nariño. Recorrer mi departamento es difícil, es duro, es difícil geográficamente. De ahí, muy temprano, me di a la tarea de analizar, de hablar con la gente, de investigar, de pensar, meditar. Cuando regresé, sentí la necesidad de escribir mucho de lo que había pensado en ese viaje.



Germán Córdoba, director de Cambio Radical Foto: Prensa Cambio Radical

¿En qué momento se desvió del camino, por así decirlo, y termina dedicado a la política y no a la literatura?



La política siempre me gustó. Yo era de esos niños que querían ser Presidente de la República, pero temprano uno se da cuenta que no. Después quise ser alcalde de Pasto, me lancé a la Alcaldía y fracasé rotundamente. Después me lancé al Senado y también fracasé. Lo he intentado y me sigue hoy apasionando mucho la política. Ya no la hago en carne propia, ya deseché y aborté las intenciones de hacerme elegir, pero vivo la política con pasión, intensidad. Por eso trabajo aquí, a pesar de todo el estigma que tiene la política y lo difícil que es, con unos terrenos tan difíciles, pienso que la política es una cosa muy importante para la sociedad. Mi pelea siempre ha sido que la gente buena no se espante de la política, que se meta a la política.



¿Con qué nos vamos a encontrar los lectores en esas páginas que escribió?



Es un libro sobre política. Son dos jóvenes que se conocen en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nariño. Son dos jóvenes que les gusta la política, pero son totalmente opuestos. El uno es conservador, el otro es de izquierda. Y en el ejercicio de la campaña de la Séptima Papeleta se vuelven amigos. Eso fue algo muy bonito que nos pasó en esa época, quienes estuvimos en ese proceso, todos empezamos a empujar para el mismo lado y nadie preguntaba si era de izquierda, de derecha, de universidad pública o privada. Todos los jóvenes, o la mayoría, queríamos un cambio y no concentramos en exigir un cambio de la Constitución. Fue algo muy lindo y pacífico, que rara vez en este país suceden cosas pacíficas. Quise recordar eso y ahí arrancan esos dos personajes, que son de ficción, siguen su camino, siguen siendo amigos, que es algo para valorar, que la política no debe dividir a la gente ni distanciarla. Ahí empiezan a ser protagonistas de una serie de hechos que desde 1990 para acá le han ocurrido a este país que son terribles.

El fragor de la leña verde, de Germán Córdoba Foto: Prensa Cambio Radical

¿Como cuáles?



Participan del proceso 8.000, pero también participan del Cagúan. Participan de muchas cosas que nos han pasado y como son tantas, en este país todos los días pasa algo así y se nos olvidan. Entonces quise recrearlas, recordarlas y, ojalá, las nuevas generaciones tengan ahí ganas de conocer qué fue lo que pasó o les nazca la inquietud. En este país nos tomamos un Palacio de Justicia, matamos tres candidatos presidenciales. Unas cosas que parecen de serie de Netflix, pero que nos ocurrieron, y yo las recojo para contar una historia.



¿Y en qué terminan los personajes?



Ellos se dedican a hacer la política desde la orilla ideológica a la que pertenecen y les pasa de todo. Son 15 años de su vida, arrancando ellos desde los 17, porque uno de ellos arranca desde el colegio. Este va a una manifestación política porque en Pasto el colegio queda a una esquina de la plaza principal y sale y se encuentra con una manifestación para Álvaro Gómez Hurtado. Va ahí y ahí queda, le gusta.



¿Y qué les pasa al final? ¿Qué dirían los personajes si estuvieran hoy en Colombia, cuando tenemos el primer presidente de izquierda de nuestro país?



En la novela al final se resuelve lo que le pasa a cada uno de ellos. Cuando se lee el libro es muy fácil advertir en qué estarían.

Germán Vargas Lleras y la bancada del Partido de Cambio Radical, presentaron un nuevo proyecto de Reforma a la Salud ante el Congresos de la República. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

A propósito de la realidad política, ¿cómo ve el país hoy con la llegada de Petro al poder?



Con mucho pesimismo. Lo veo con mucho pesimismo porque es un gobierno errático. Es un Gobierno improvisado. Cuando uno se elige con mentiras, después concretar esas mentiras en respuestas reales para la gente es imposible. Eso puede llevar a un desencanto de este país que me preocupa mucho. Petro y su equipo hicieron todo para ganar, hasta corrieron las líneas éticas como dicen ellos, en varios aspectos. Pero está claro que no se prepararon para gobernar. Hay mucha improvisación y todo lo resuelven a punta de trinos.

¿Cómo se están preparando para las regionales?



Nos estamos preparando y estamos trabajando muy duro. Hoy, por primera vez en la historia de este partido, somos oposición. Eso es algo que nos gusta porque entendemos la oposición como un ejercicio crítico, pero también propositivo. Estamos viendo y recogiendo que hay un sentimiento de pesimismo e incertidumbre en las regiones y la gente está buscando al partido. Germán Vargas Lleras ha iniciado unos recorridos por Colombia y, déjeme decirle, que la respuesta de la gente es masiva porque ven que una persona con capacidad, con carácter y con experiencia está diciendo las cosas que este país quiere oír y que a mucha gente le da miedo decirlo. Y es hacerle críticas al Gobierno fundamentadas. Creemos que Cambio Radical va a ser el gran ganador de octubre porque es un partido que ha demostrado coherencia política.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA