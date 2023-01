Germán Córdoba Ordóñez, director de Cambio Radical, informó en la mañana de este jueves "que no lo investigan por Odebrecht y que tampoco se adjudicó la construcción de un puente", tal como lo aseguró la Fiscalía General esta semana, al anunciar nuevas imputaciones por el escándalo de los contratos de esa firma brasileña.



(En contexto: Odebrecht: imputarán a director de Cambio Radical y 8 personas más).

"Yo, Germán Córdoba Ordóñez, en calidad de exvicepresidente ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), luego de la información publicada a través de los medios de comunicación, sobre la supuesta investigación que me abrirá la Fiscalía General de la Nación por presunta celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y enriquecimiento ilícito de particulares, en relación con el otrosí No.5 al Contrato de Concesión No.007 de 2010 -Ruta del Sol III; me permito informar a la opinión pública que:



A la fecha no he sido notificado por la Fiscalía General de la Nación sobre la apertura de la investigación en referencia. Pero a pesar de ello, este miércoles 11 de enero solicité -por segunda vez- al ente investigador que reciba mi testimonio frente al caso citado", dijo el actual director de Cambio Radical en un comunicado.

La Fiscalía anunció este martes que se imputará a los funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que tramitaron y suscribieron sin el cumplimiento de los requisitos esenciales el otrosí No. 5 al Contrato de Concesión No. 007 de 2010, para la elaboración de los estudios y diseños de la fase III de un segundo puente entre los municipios de Plato y Zambrano en el departamento de Magdalena.

(De interés: ¿Cómo afecta a Cambio Radical imputación contra Germán Córdoba por Odebrecht?).

Entre los nombres de los imputados estaba el de Germán Edmundo Córdoba Ordóñez, quien en ese entonces ejercía como vicepresidente ejecutivo de la ANI.

Ante el anuncio de la Fiscalía, Córdoba también solicitó al Comité de Ética de Cambio Radical que lo investigue por los hechos en referencia, y aseguró que una vez sea notificado formalmente por parte de la Fiscalía General de la Nación, "pondrá a consideración de las directivas del Partido su permanencia como Director de la colectividad".



En su escrito, Córdoba afirma que "en cuanto al Contrato de Concesión No.007 de 2010 -Ruta del Sol III, cabe aclarar que este no corresponde a Odebrecht; dicho contrato fue suscrito con Yuma Concesionaria S.A, conformada por: Impregilo, Conalvias y Bancolombia".



(Siga leyendo: ¿Qué pasa con la guerra entre las disidencias de las Farc y el Eln en Arauca?).



En su comunicado, Córdoba asegura que su actuación se ciñó a las normas legales y que continuó un proceso que ya venía en la ANI, con un concepto favorable para la suscripción del otrosí que cuestiona la Fiscalía. Y afirma que ese otrosí solo implicaba diseños y licencias del puente, pero no la adición de ningún recurso económico al contrato.



"Por el contrario se ordenó que con los recursos existentes se realizaran los diseños necesarios". Y agrega que el mismo documento estableció que "la construcción del puente se adjudicaría por licitación, con lo cual se cerró la posibilidad de otorgar dicha construcción de manera directa".



"Fui funcionario público por más de 30 años, nunca he estado inmerso en este tipo de investigaciones, ni he sido sancionado. Quienes me conocen saben que soy una persona que obra siempre con honestidad, transparencia, con delicadeza y con

absoluto respeto por lo público", aseguró Córdoba.

Este es el comunicado:



