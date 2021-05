Gaviria pide reforma de la Policía y cuestiona al Mindefensa

El expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, tuvo este jueves una reunión con la bancada de su colectividad en la cual advirtió sobre el riesgo de que el ministro de Defensa haya calificado de terroristas a algunas de las personas que participan en las protestas y pidió un proyecto para reformar la Policía.



Gaviria les dijo a los congresistas que la moral de la Policía está por el suelo ante las acusaciones que les han caído por los excesos en las protestas.



El expresidente comenzó por señalarles a los parlamentarios que hay un tema particularmente importante en lo que tiene que ver con el manejo del paro "y es que los que protestan no son terroristas".



El jefe del Partido Liberal se refirió a una declaración del ministro de Defensa Diego Molano quien, de acuerdo con Gaviria, dijo que la obstrucción de cualquier vía pública es terrorismo.



Para el exmandatario, eso es equivocado y no solamente le puede crear enormes dificultades a la justicia, sino que cualquier día unos soldados o unos policías "resuelvan salir a matar terroristas, amparados en lo que ha dicho el ministro de la Defensa".



"No, no, ese riesgo no lo podemos seguir corriendo, ni esto es afortunado", les dijo en la reunión virtual.



Al referirse a la situación que se está viviendo en el departamento del Cauca dijo que "ahí no hay que enviar batallones sino negociadores".



Gaviria dijo que allí hay conflictos que se generan todo el año y todo el tiempo y mandar soldados no sirve para nada. "Allá no se pueden resolver los problemas con violencias, ahí hay es que negociar", dijo.



"Cada vez que cierran la Panamericana tendrán que negociar. No me imagino que hagan lo que dice el ministro, que son terroristas", dijo el jefe de los liberales.





La Policía

Sobre lo que está pasando con la Policía, Gaviria dijo que hay que crear una comisión que ofrezca mucha credibilidad para reformarla.



El expresidente fue tajante al señalar que no nos podemos dejar llevar a las cosas que han ocurrido en Estados Unidos, donde hay ciudades enteras pidiendo que se acabe la policía.



"Nosotros no podemos hacer eso, ni de riesgos", señaló.



"Lo que tenemos es que reformar la Policía para que se comporte haciendo respetar las leyes, corrigiendo los abusos, haciendo cumplir los protocolos, dando a tiempo las órdenes porque yo veo que no es como muy claro eso que se está haciendo", aseguró.



Gaviria igualmente le dijo a sus congresistas que "por ahí había algunos funcionarios" diciendo que la culpa de la disidencia la tenían las Farc y que eso era un incumplimiento del acuerdo. "Por Dios, por Dios cómo se les ocurre decir eso. No, no, eso es infame", dijo el jefe liberalismo.



Aseguró que "eso es para dañar el proceso de paz, no es para nada más, para echarle a las Farc culpas que no tienen. Cómo van a poner a las Farc a responder por lo que hacen las disidencias, y lo van diciendo frescos, tranquilos y ni siquiera lo ponen en duda".POLÍTICA​

