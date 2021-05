Gaviria crítica a Duque con dureza por negar visita a la CIDH

El expresidente liberal César Gaviria Trujillo criticó, en la tarde de este martes, con dureza la decisión del Gobierno de Colombia de negar, por ahora, una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. “Tanto el artículo contra el proceso de paz como no permitir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ingresar a Colombia son un gran desastre internacional sin atenuantes. Quedamos adoptando la misma posición de Nicaragua y Venezuela en lo de la CIDH”.



Para Gaviria, la situación que vive Colombia es extremadamente delicada y, aún más, le inquieta la reacción del Gobierno del presidente Iván Duque. “¿Qué tiene que pasar para que al gobierno le parezca crítica la situación?, se preguntó el expresidente.



El dirigente liberal, en una carta pública sobre la situación de los derechos humanos en el país, cuestionó con severidad el viaje de la vicepresidenta y ahora canciller designada Marta Lucía Ramírez.



“¿A quién vio en Washington nuestra Canciller fuera del secretario Almagro? ¿Hablaría con Human Rights Watch? ¿Fue al Departamento de Estado? ¿La recibieron? ¿O le mandaron una razón? ¿Sería que intentaron pedir la cita a través del embajador Santos a quien no quieren en el Departamento de Estado, sobre todo la conversación que le grabaron a él y la anterior Canciller? No mencionó que puede haber percepción de que la embajada también ayudó al candidato Trump. No quiero ir mucho más allá”, dijo.



Este es el texto íntegro de Gaviria Trujillo:

“Dije ayer que me quedaban una buena cantidad de cosas por decir, y no sé si me van a acusar de que soy como Fernando Vallejo, que no deja títere sin cabeza. No me importa Si en este país no hacemos una crítica y autocrítica muy profunda e inmediata sobre qué puede pasar, la crisis va a empeorar y nos será mucho más difícil salir de ella.



Lo de Popayán fue de una dimensión que no había ocurrido en Colombia, puedo estar equivocado. Ni el llamado Bogotazo fue tan peligroso, aunque fue el inicio de la violencia entre liberales y conservadores. En Buenaventura, nuestro principal puerto en materia de carga, la gente está aguantando hambre y no hay abastecimiento de comida. Eso no lo digo yo, lo dicen varios medios de comunicación. Algo que en el momento es mucho más grave que el paro.



Además, el puerto está cerrando, porque los barcos que abastecen a Colombia, por donde entran las importaciones y salen las exportaciones, ya no están atracando en Buenaventura. Se está generando un daño grandísimo e irreparable al aparato productivo de Colombia.



A veces pareciera que al gobierno no le parece la situación del país suficientemente grave, ¿Qué tiene que pasar para que al gobierno le parezca crítica la situación? Mientras tanto, algo como un estallido social avanza a pasos agigantados. Por lo que se observa y escucha Buenaventura va a estar pronto como Cali, Pereira también se ve muy preocupante y Bogotá empieza a evolucionar a una situación similar.



Ya se sentaron a la mesa el gobierno y los organizadores del paro, pero dejaron puntos muy difíciles por tratar de autorizar y además los que acordaron en el preacuerdo está sujeto a la ratificación del presidente. En la aceptación del presidente deben andar sus asesores y negociadores, y de pronto algún ministro.



Ayer ocurrió un hecho grave en las conversaciones. Mientras que el gobierno tenía la intención de aceptar la visita de la CIDH a Colombia, nuestra gran Canciller decía en Washington que eso no ocurriría, y que, por el contrario, solo vendrían cuando la Comisión del Fiscal y el Contralor investigaran todas y cada una de las 46 muertes. Sea decir, que las funciones constitucionales del Contralor no se le permiten participar. El Fiscal es el competente, ¿Cuánto se demorará para dar resultados completos sobre los 46 muertos?



La Corte Interamericana de Derechos Humanos, acaba de convocar al Estado colombiano y a las organizaciones sociales a una audiencia el 29 de junio para que informe y de claridad sobre los hechos sociales y de derechos humanos en la reciente crisis a raíz de las protestas en Colombia. Tanto el artículo contra el proceso de paz como no permitir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ingresar a Colombia son un gran desastre internacional sin atenuantes. Quedamos adoptando la misma posición de Nicaragua y Venezuela en lo de la CIDH. Ya veremos.



¿A quién vio en Washington nuestra Canciller fuera del secretario Almagro? ¿Hablaría con Human Rights Watch? ¿Fue al Departamento de Estado? ¿La recibieron? ¿O le mandaron una razón? ¿Sería que intentaron pedir la cita a través del embajador Santos a quien no quieren en el Departamento de Estado, sobre todo la conversación que le grabaron a él y la anterior Canciller? No mencionó que puede haber percepción de que la embajada también ayudó al candidato Trump. No quiero ir mucho más allá, ¿Si ocurrirá la reunión con el congresista Macgovern que ella anunció? ¿Qué les dirían? ¿Habrá un comunicado? Que yo sepa hoy la canciller está con el senador Marco Rubio, es el congresista más severo con Colombia en estas materias.



Nunca un gobierno de los Estados Unidos ha tenido tanto compromiso con los derechos humanos. Entre otras razones, por lo ocurrido con la muerte del joven Floyd y otros más. Se manifestó en el caso del magnicidio de los armenios, un tema que nadie había tratado de condenar ni en USA ni en Europa. Después de que el ministro Netanyaju declaró que él no se reuniría con terroristas, el gobierno israelí estaba el día siguiente sentado en la mesa, ¿Qué sería lo que Biden les dijo?



Dicen que tienen amenazados de muerte a los del paro si lo levantan. Yo creo, si eso es verdad, en el coraje y la valentía de sus organizadores. Es como debe aún pensar el ministro de Defensa, que lo suyo es coraje causado por algunos gigantescos problemas afuera, y un paro que ya se va convirtiendo en algo mucho peor. Ojalá mis temores sean injustificados. Lo de la anarquía y sublevación es algo que sin duda se está dando en Cali.



Y en cuanto a las dos mociones de censura se dio el debate el día de ayer. No sé si hoy continúan. Se votarán las dos en 10 días, ¿Si la decisión de la votación es contradictoria que pasa? La Constitución dice que, si se vota en una Cámara, ya la otra no puede votar una moción de censura, ¿Si será legal o constitucional esa maniobra del gobierno de introducir otra moción de censura en el Senado? Ayer empezaron mal al no dejar hablar la oposición que tenía un derecho que no es consuetudinario.



¿Cuándo vamos a empezar a pensar en una solución excepcional, en lo que cada vez se parece más a un estallido social, o en todo caso, peor que un paro? ¿Qué va a hacer el gobierno para hacerle frente no al paro, sino a algo que está evolucionando hacia algo peor que se empiezan a ver en Cali la anarquía y la sublevación? Ya los medios internacionales hablan de lo que no sé si puede empezar a entenderse como un estallido social que se extienda a toda América Latina. Eso debe preocupar mucho al gobierno Biden.



En un próximo comunicado hablaré con precisión de lo que significa y los protagonistas de la vida nacional. El comportamiento de muchos en Colombia que lo creen estar haciendo bien, pero que con su lenguaje y actitudes solo garantizan que todos nos vamos a hundir juntos en el mismo barco. Pasaremos de tener un botecito en mar abierto a algo peor. Tanta radicalidad, y beligerancia nos está haciendo mucho daño. Ese es mi temor o mi opinión sobre la cual muchísimos periodistas y ciudadanos van a discrepar. Mis reflexiones siempre son expresadas públicamente.



César Gaviria Trujillo”



