En una entrevista con la periodista María Isabel Rueda para EL TIEMPO, el expresidente César Gaviria descartó nuevos acercamientos con el Gobierno Petro, del que se distanció en medio del debate de la reforma a la salud, y denunció un supuesto plan para afectar los avales liberales en las próximas elecciones.



En medio de sus duras declaraciones contra el Gobierno, el jefe del Partido Liberal señaló que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, fue nombrado en ese cargo para “tumbarlo”.



“Al doctor Velasco, y eso se sabe por todas las declaraciones que ha dado, lo pusieron en ese Ministerio del Interior para enredarme, para armar una división, para bregar a tumbarme en la convención”, señaló.



Luis Fernando Velasco. Foto: Ministerio del Interior

A la pregunta sobre lo paradójico que fue el nombramiento de un adversario político de Gaviria en el Ministerio del Interior, y que ahora se supondría que debe convencerlo de una nueva posible coalición parlamentaria, el expresidente respondió: “Nunca he recibido una llamada de ese señor. No tengo con ese señor trato de ninguna especie”.



“Se supone que un ministro del Interior habla con los directores de los partidos y no son los directores de los partidos los que tienen que ir a hablar con el ministro del Interior”, dijo.



“Lo que están haciendo -añadió- es que tienen a la gente (los parlamentarios) haciendo cola y esperando a que les den puestos en distintas instituciones”.