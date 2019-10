Más de un partido reclama el triunfo en las elecciones, ¿quién ganó?

Si bien algunos partidos salieron a reclamar la victoria en las elecciones regionales de este domingo, hablando en número de gobernaciones ganadas, lo cierto es que las coaliciones fueron las verdaderas ganadoras de la jornada.



Por ejemplo, Cambio Radical dice que ganó cinco gobernaciones propias, algo que lo “consolida como la primera fuerza política regional”. El Centro Democrático asegura que pasó de dos a seis gobernaciones, calificando el resultado como “muy interesante” a solo cinco años de su fundación. Los conservadores, por su parte, hablan del triunfo de seis de sus candidatos y los liberales dicen que ganaron siete gobernaciones.

Pero ellos no son los únicos que reclaman triunfos. ‘La U’ dice que tres de sus avalados ganaron y Gustavo Petro, jefe de la Colombia Humana, habla de cinco gobernaciones ganadas por su movimiento.



(Le puede interesar: ‘El Gobierno Nacional no está inspirando a nadie sobre nada’: Fajardo)



Sin embargo, según los datos de la Registraduría, Cambio Radical no ganó ninguna gobernación, el Centro Democrático ganó dos (Vaupés y Casanare); los conservadores una (Caquetá), los liberales dos (Córdoba y Sucre); ‘la U’ una (Guainía) y la Colombia Humana ninguna.



¿Cuál es la razón de esta diferencia en las cifras? De las 32 gobernaciones posibles, 25 fueron obtenidas por coalición, una por un grupo significativo de ciudadanos y las otras fueron a nombre de los partidos.



Algunas colectividades están reclamando el triunfo de sus militantes, sin importar si fueron avalados por dos, tres, cuatro o hasta cinco partidos diferentes. Ese es el caso de Elsa Noguera, quien recibió el apoyo de las principales fuerzas políticas del país y ganó la gobernación del Atlántico, pero ese triunfo no se le puede atribuir a un solo partido.



Este es un caso similar al de Aníbal Gaviria, quien volverá a ser gobernador de Antioquia y, aunque es liberal de toda la vida, se inscribió por firmas y lo respaldaron los liberales, ‘la U’, Cambio Radical y Alianza Verde. En las cuentas del Partido Liberal, esa victoria es de ellos.



Por ejemplo, entre las cuentas del Centro Democrático está la gobernación del Amazonas, donde ganó Jesús Galdino Cedeño, quien se inscribió por la coalición Juntos por el Amazonas. Según el uribismo, ese triunfo es de ellos, pues Galdino es de su partido y ellos fueron el aval principal.



Por el lado de los conservadores está la gobernación de Norte de Santander, donde ganó Silvano Serrano Guerrero con 326.202. No obstante, fue gracias a una coalición entre el Conservador, Cambio Radical, el Liberal y 'la U'.



En el Valle 'la U' cuenta como propia la victoria de Clara Luz Roldán, quien sí es del partido pero en la base de datos de la Registraduría figura como ganadora por la coalición Todos por el Valle del Cauca, de la que hacen parte 'la U', Cambio Radical y los liberales.

De los 176 candidatos inscritos para las gobernaciones, 71 lo hicieron por coaliciones, y no hay un solo departamento donde no se haya aplicado esta figura.

Previo a la elección, analistas coinciden en que esta situación -que dar como ganador a una colectividad iba a ser muy difícil- cambia el mundo político, pues hace 50 años la elección se definía entre dos movimientos y ahora se hace entre más de 100.



Para Carlos Arias, profesor de la Universidad Externado y experto en temas electorales, los partidos están perdiendo fuerza en el electorado colombiano, pues hay un “descrédito” y “aunque la ideología permanece, es cada vez más negociable por los intereses de poder”.



POLÍTICA