A 32 días de las elecciones regionales del 29 de octubre, el Centro Nacional de Consultoría (CNC), en alianza con EL TIEMPO y CM&, midió la intención de voto de tres posibles escenarios que se presentarían en una segunda vuelta para la Alcaldía de Bogotá.



El sondeo fue realizado con datos recolectados entre el 22 y el 25 de septiembre y un total de 454 personas residentes en la capital del país. Estos arrojaron una medición con margen de error de 4,7 por ciento y 95 por ciento de confianza.



La encuesta puso en la baraja de escenarios a Carlos Fernando Galán, Gustavo Bolívar y Juan Daniel Oviedo, los candidatos que mayor favorabilidad obtuvieron en la encuesta que analizó las preferencias para la primera vuelta.



De acuerdo con los resultados del CNC, Galán ganaría en todos los escenarios.



En el escenario hipotético entre el candidato del Nuevo Liberalismo y Gustavo Bolívar (Pacto Histórico), la victoria sería para Galán por 23 puntos porcentuales de diferencia: 52 por ciento contra 29 por ciento.



El voto en blanco obtuvo 4 por ciento de intención, mientras que 9 por ciento de los entrevistados votarían por ninguno y un 6 por ciento contestó no saber o no querer responder la pregunta.

Los candidatos a la Alcaldía de Bogotá Carlos Fernando Galán y Gustavo Bolívar. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

En el otro escenario, el cual enfrentaría a Galán con Oviedo (Con toda por Bogotá), los bogotanos se inclinarían por el primero. Un 50 por ciento de los encuestados votaría por Galán mientras que el 26 por ciento se iría con el exdirector del DANE, marcando una distancia de 24 puntos porcentuales.



Por su parte, la opción del voto en blanco se llevó un 8 por ciento de favorabilidad, mientras que el no sabe o no responde 5 por ciento y 11 por ciento prefería no votar por ninguno.

Oviedo y Galán. Foto: Redes sociales (X)

"En Carlos Fernando Galán se observa una línea de ascenso en intención de voto prácticamente desde que se lanzó a la candidatura. El haber sido ya candidato a la Alcaldía hace cuatro años y haber ocupado el segundo lugar lo dejó en una posición de ventaja", afirma la analista Patricia Muñoz Yi.

Para Carlos Arias, docente de la Universidad Externado, el triunfo de Galán en ambas circunstancias habla del efecto del “carro ganador”. “Cuando una tendencia empieza a mostrar a una persona como constante ganadora, los electores que tienen poca cultura política o que son ajenos a los temas políticos terminan plegándose al efecto del carro ganador por no quedarse aislados del fenómeno político”, asegura.



El tercer y último escenario enfrenta a Gustavo Bolívar y Juan Daniel Oviedo. En caso de que esto fuera así, el 44 por ciento votaría por Oviedo, mientras el candidato del Pacto Histórico obtuvo un 31 por ciento de intención en la encuesta.



En la reciente encuesta de la primera vuelta que publicó este diario hay un empate técnico entre Bolívar y Oviedo (20 y 17 por ciento), por lo que aún, según el CNC, no es claro quién de los dos sería el rival de Galán en una segunda vuelta.

Oviedo y Bolívar. Foto: Redes sociales (X)

Ahora bien, Oviedo podría quedar afuera de la contienda dependiendo de lo que determine el Consejo Nacional Electoral sobre la solicitud de revocatoria de la candidatura por una supuesta inhabilidad causada por un contrato de arrendamiento que el exdirector del DANE firmó con el Fondo Nacional de Garantías (FNG) este año.



Sin embargo, el candidato de Con todo por Bogotá ha señalado que “cualquiera que sea la decisión del CNE, en el llegado caso que rechace o revoque nuestra candidatura, tutelaremos nuestro derecho a ser elegidos”.



“Sería importante ver cómo cambiaría el panorama político a partir de la próxima semana, si el tercer o el segundo candidato con opciones desaparece de la contienda. Podría darse una alianza entre Oviedo y Lara si le quitan la credencial al primero”, señala Arias.

Juan Daniel Oviedo candidato a la alcaldía de Bogotá Foto: César Melgarejo. El Tiempo

De acuerdo con la analista política María Lucía Jaimes, aun si esto no sucede, es poco probable que Juan Daniel Oviedo dispute una inédita segunda vuelta. “Al no tener una base y una carrera política, y teniendo en cuenta la tendencia política de Bogotá, será difícil que llegue a segunda vuelta, además sigue pendiente la decisión sobre el contrato que el candidato firmó con el Fondo Nacional de Garantías que determinaría si su candidatura es viable o no”, explica Jaimes.



Cabe recordar que el alcalde de Bogotá será elegido en primera vuelta únicamente si obtiene el 40 por ciento de los votos y, además, logra una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre su más inmediato competidor. Si esto no se cumple, se llevará a cabo una segunda vuelta entre los dos candidatos que más votos tengan el 19 de noviembre.



¿Puede haber un ganador en primera vuelta? “Es un umbral muy alto que no va a lograr ningún candidato”, afirma Jaime Duarte, profesor de Área de Gobierno de la Universidad Externado. “La segunda vuelta en Bogotá se crea con la intención de tener una mayor participación de los ciudadanos en estas elecciones. Los resultados nos muestran que si la segunda vuelta no existiera desde hace 20 años, esa condición solamente la hubiese cumplido Samuel Moreno en 2007”, expresa Jaimes.

Ficha técnica

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ:

Centro Nacional de Consultoría S.A.



PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ:

CM&



FUENTE DE FINANCIACIÓN:

CM&



UNIVERSO EN ESTUDIO:

Hombres y mujeres mayores de 18 años y residentes en la ciudad de Bogotá.



DISEÑO DE MUESTREO:

Probabilístico y estratificado. Se seleccionaron aleatoriamente hogares a partir del marco de muestreo (directorio telefónico), teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la vivienda que habita el hogar. Se encuestó a una persona adulta dentro del hogar con intención de votar.



MARCO DE MUESTREO:

El marco de muestreo es la base maestra del Centro Nacional de Consultoría. Un directorio telefónico con más de 8 millones de registros, entre números fijos y celulares a nivel nacional. Este dispositivo fue construido a partir de fuentes oficiales, y ha sido actualizado periódicamente a partir de las series establecidas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones y del trabajo presencial de recolección de información realizado por el CNC.



TAMAÑO DE MUESTRA:

454 casos



MARGEN DE ERROR Y NIVEL DE CONFIANZA:

Margen de error de 4.7 % y 95% de confianza



TEMAS A LOS QUE SE REFIERE:

Intención de voto a la alcaldía de Bogotá



PREGUNTAS QUE SE FORMULARON:

3 preguntas



PERIODO TRABAJO DE CAMPO:

22 al 25 de septiembre de 2023



TECNICA DE RECOLECCIÓN:

Encuesta multicanal en hogares (Telefónica y Web)



Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA