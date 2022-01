El precandidato presidencial por el Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, abrió un nuevo capítulo de discusión dentro de la crisis que enfrenta la Coalición Centro Esperanza, luego de la salida del exministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo.



"Valoramos el esfuerzo que se ha hecho desde la Coalición Centro Esperanza por construir un proyecto de cambio viable para el país, pero el momento exige decisiones. A la consulta deben llegar solo 3 precandidatos. No tomar esta decisión representa un costo muy alto para el país", dijo Galán horas después de que Murillo anunciara que continuará con su aspiración a la presidencia con el aval del partido Colombia Renaciente.

El precandidato por el Nuevo Liberalismo también expresó que quienes hacen parte de la Coalición Centro Esperanza deben reconocer que "no hemos sabido emocionar y no hemos sabido conectar con el pueblo colombiano nuestras propuestas, el contenido del programa de gobierno y de agenda de política pública que le ofrecemos al país".



Galán ya había asegurado que ocho precandidatos eran mucho y que por eso proponía solamente inscribir tres; no obstante, en esta ocasión hizo la propuesta de manera formal e, incluso, pidió que la decisión se tome, a más tardar, hasta el próximo lunes 24 de enero.

"Hacemos un llamado urgente a que, a más tardar el próximo lunes, le demos al país la buena noticia de que serán tres los candidatos que representarán a la coalición el próximo 13 de marzo. Establezcamos un mecanismo transparente y eficiente para

elegir a los tres candidatos con más opciones. Es hora de despojarnos de egos”, escribió en un comunicado compartido a la opinión pública.



Galán explica que con esta acción pretende conectar con el electorado colombiano. "Tenemos el mejor equipo, la mejor propuesta, necesitamos saberla contar al país. No tomar la decisión ya es un costo para el país", dijo.



Finalmente, dijo que aunque no lo consideren a él dentro de esos tres precandidatos, él va a apoyar al ganador de la consulta interpartidista. "Esté yo en esos tres precandidatos o no esté, seguiré en la coalición Centro Esperanza, apoyando este proceso político de un gobierno de coalición. Ratifico mi compromiso de respaldar al ganador de la consulta".



— Nuevo Liberalismo (@NvLiberalismo) January 21, 2022

Sobre el retiro de Luis Gilberto Murillo de la Coalición Centro Esperanza, Galán lanzó una invitación "para que reconsidere su decisión. Lo invito a que en estos próximos días podamos competir y participar en este proceso de inscribir solo tres candidatos a la consulta presidencial".



Murillo anunció este viernes que será el candidato presidencial único del partido Colombia Renaciente y que no se presentará a la consulta de marzo con la coalición Centro Esperanza.



Su decisión se da después de que, según él, esa convergencia política le dio "un portazo" y "ni siquiera consideraron mi candidatura", al asegurar que más precandidatos presidenciales los debilitaban.



"No me sentí bienvenido", indicó a los medios de comunicación. El exministro contó que después de que Colombia Renaciente - que hace parte de la coalición de centro - le pidiera ser su candidato, le presentaron la opción a la convergencia política pero no lo consideraron para presentarse en su consulta.



"En su momento acepté la invitación del partido Colombia Renaciente, un gran honor, para ser su candidato como parte de la coalición Centro Esperanza, convencido de que esta nueva dinámica de participación era lo que iba a hacer crecer la democracia en Colombia. Acepté", dijo Murillo.



"Ayer vi con gran tristeza que la coalición dijo que el número de precandidatos delimita, y lo que es peor, ni siquiera consideraron por un simple criterio de inclusión que la llegada de una mujer y de un hombre afrocolombiano era la oportunidad perfecta para que el país se sintiera representado en su totalidad", prosiguió, concluyendo que "por esto no me puedo permitir hacer caso omiso a esta ofensa contra la construcción democrática del país".



Ante esto, ha decidido continuar con su aspiración presidencial como candidato único de Colombia Renaciente, pero "retirando su intención de ser precandidato de la coalición Centro Esperanza".

