Gabriel Calle Aguas, candidato del Pacto Histórico a la gobernación de Córdoba, es el hermano del nuevo presidente de la Cámara, el representante liberal Andrés Calle. En el último mes, su nombre ha salido a relucir en dos momentos distintos, pero por una misma razón. Primero, fue nombrado tras el multitudinario recibimiento en Sahagún (Córdoba) de Bernardo ‘Ñoño’ Elías. Luego, volvió a figurar con la victoria de su hermano en la jornada del 20 de julio.



En ambas ocasiones, el que es candidato a la gobernación de Córdoba por el Pacto Histórico fue cuestionado por su pasado como aliado político del ‘Ñoño’ Elías’. Gabriel Calle aparece en varias fotografías con camisetas y pancartas de la ‘Ñoñomanía’, movimiento político con el que Elías llegó en dos ocasiones al Senado con históricas votaciones en su departamento –en 2014 tuvo la séptima votación de todo el país-.

Bernardo Elías atendiendo a la prensa local. Foto: Captura de video

Este no ocultó su pasado ni lo negó. “Ñoño ha sido, fue, cercano. Nosotros votamos por Ñoño en 2014. Yo hice campaña por Ñoño y Joche Tous, yo fui el que lideré el proceso en Montelibano (…) Lo conozco como un amigo y como un hombre que cometió un error y ya lo pagó”, dijo Calle en entrevista con La Razón de Córdoba.

En ese mismo diálogo periodístico, Calle confirmó que hizo parte del equipo legislativo de Elías, fue pasante allí. “El grupo de la 'Ñoñomanía' es conocido conmigo, pero hoy militan en el Partido de la U. Sus bases me están apoyando”, añadió el candidato del Pacto Histórico.



La carrera política de Gabriel Calle no solo se resume en su cercanía con la ‘Ñoñomanía’. Este viene de uno de los clanes políticos del Alto San Jorge cordobés, la casa Calle. El líder de dicha familia y padre de Gabriel y Andrés, Gabriel Calle de Moya, fue concejal de Montelibano en dos ocasiones (1995-1997 y 1998-2000) y luego llegó a la alcaldía del municipio entre 2021-2015 –administración salpicada con denuncias de corrupción-. Además, el patriarca de la familia estaría intentando nuevamente llegar a dicho cargo en estas elecciones.



En cuanto a Gabriel Calle hijo, su candidatura a la gobernación de Córdoba sería una de las primeras apuestas electorales de este. Antes de eso, en 2011 hizo parte de la Unidad de Trabajo Legislativo de Bernardo Elías, lo hizo como abogado pasante. Luego, su hoja de vida registra varios cargos como contratista en el sector privado. Esto compaginado con distintos apoyos en la política cordobesa.



En enero de 2021 fue designado como secretario de Despacho de la Gobernación de Córdoba, en la administración de Orlando David Benítez. En su paso por este cargo hay visiones distintas: desde la prensa se señala presuntas acciones irregulares, pero políticos de la región aseguran que “le fue muy bien” en dicha dependencia.



Este dejó el cargo en 2022 para vincularse a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Fue el gerente de campaña en Córdoba. Su apoyo en el esfuerzo presidencial fue recompensado al ser vinculado como asesor del Ministerio del Interior. Son varias las fotos en las que figura con el exministro Alfonso Prada. Sin embargo, en este cargo no duró mucho. Solo estuvo hasta octubre. Renunció con el tiempo suficiente para no inhabilitarse y así poder aspirar a la gobernación de Córdoba.



Además del guiño del Pacto Histórico –que lo hizo público en un evento de varios partidos de la coalición de izquierda-, Gabriel Calle ha dicho que irá con el apoyo de los “liberales de base”. Por otro lado, políticos de la región señalan que Calle también contará con apoyos del ‘Ñoño Elías’ y del equipo político del también condenado Musa Besaile. En este último caso, se esperaba una candidatura a la gobernación de Córdoba de Milena Flórez, esposa del condenado, pero esta se bajó de su aspiración y anunció su apoyo a Gabriel Calle.

Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

“No tengo palabras que describan el agradecimiento y la emoción con cada palabra expresada por Milena Flórez, excepcional mujer llena de dignidad y nobleza. Llevaré tu bandera de inclusión social y respeto por la mujer con enorme orgullo. Córdoba merece Florecer hacia un Nuevo Futuro”, fueron las palabras de Flórez.



Gabriel Calle, según políticos de la región consultados, también tendría el apoyo del equipo político de Félix Gutiérrez, actual alcalde de Buenavista (Córdoba) y salpicado en los testimonios de Salvatore Mancuso ante la JEP –señalamientos que este calificó de “mandado político” ante la época electoral-. Gutiérrez también es el compañero sentimental de Ana Paola García, representante de Córdoba por el Partido de la U. Algunos consultados señalaron que es posible que varios sectores de dicha colectividad apoyen a Calle, aunque estarían divididos los respaldos debido a que también está la postulación de Erasmo Zuleta, que renunció a su curul de la Cámara en octubre del año pasado para también ser candidato a la gobernación de Córdoba.



Desde el Pacto Histórico han expresado su rechazo a la candidatura de Calle como gobernador. “Con la excusa de haber trabajado en la campaña de Gustavo Petro en Córdoba e increíblemente en el Ministerio del Interior, el señor Gabriel Calle, candidatos de los Ñoños y los Besaile, pretende ser gobernador de ese departamento con aval del Pacto Histórico. ¿Quién dirige esa repartija de cuestionados avales a nivel nacional?”, dijo el tuitero Beto Coral, cercano al proyecto político de izquierda.