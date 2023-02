El Gobierno Nacional ya tiene listo el decreto que ordena el retiro de Rosa María Lesmes como cónsul de Colombia en Valencia España. La funcionaria, quien estaba en provisionalidad, tendrá dos meses para dejar su cargo y regresar al país.

Según La W Radio, en el consulado de Colombia en Madrid (España), también hay movimientos. Margarita Rosa Name Cardozo, quien es hermana del senador del Partido de la U, José David Name, también fue retirada de su cargo.

Estos funcionarios tienen como común denominador que venían del gobierno del expresidente Iván Duque Escobar.



Otro funcionario que sale, esta vez en la embajada de Cuba, es Darío Alberto Name Vásquez, hermano del actual congresista Iván Name, de Alianza Verde.



Además, Ana María Badel, quien era parte del equipo del exembajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, sale de su cargo en Washington.



Unos diez funcionarios que estaban en provisionalidad saldrán de sus cargos.



Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS

