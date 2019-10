Las dudas de si Aida Merlano fue senadora o no / En secreto

A propósito de la fuga de Aida Merlano, esta semana se conoció una carta que su abogado le envió en julio del año pasado al presidente del Senado, Ernesto Macías, en la que le pedía que fuera a la cárcel El Buen Pastor a posesionarla. Macías le respondió, con una serie de argumentos jurídicos, que bajo ninguna circunstancia iría a la cárcel para posesionarla. En otras palabras, ella nunca fue senadora, pues, si bien resultó elegida, no la posesionaron.

Temor por infiltración

El miércoles, en la Casa de Nariño, hubo una reunión que pasó desapercibida. Hasta el palacio presidencial llegaron 16 rectores de universidades públicas y privadas de todo el país para reunirse con el presidente Iván Duque y otros altos funcionarios del Gobierno. Desde el Ejecutivo existe la preocupación de que estos centros educativos estén infiltrados por grupos ilegales, por lo cual hablaron con sus cabezas. La información que tienen en la casa de Nariño es que el Eln y las disidencias de las Farc quieren aprovechar las marchas estudiantiles para promover sus acciones en las ciudades.

A la caza de evasores

La Dian, gracias a los convenios de cooperación internacional que tiene, espera recibir este mes información de, al menos, 250.000 registros de los activos de los colombianos en el exterior. Esto luego de que culminó el proceso de normalización, el cual venció el pasado 25 de septiembre y al que se acogieron 5.400 contribuyentes con un promedio de activos normalizados de 2.500 millones de pesos cada uno. Pero, además de esto y en procura de evitar la evasión en el exterior, la Dian hará este año la inversión en el software de cruce automático de información que se está usando en los países de la Ocde. Y el próximo mes habrá una visita del Gobierno de Panamá para que, a más tardar, el 15 de febrero esté listo el intercambio de información automático en el marco del convenio multilateral de la Ocde.

El embajador de Francia en Colombia, Gautier Mignot (izquierda), visitó la Amazonia con investigadores del Instituto Sinchi. El clima no impidió que conociera su trabajo sobre cambio climático. Foto: @INSTITUTOSINCHI

Una ley enredada

El trámite de la demanda contra la ley de financiamiento en la Corte Constitucional está enredado. Hay tres posturas en la sala plena: tres magistrados dicen que el vicio es muy grave y que se debe caer toda la ley; tres, que no es grave, y los otros tres, que se deben ponderar las implicaciones de la decisión, sobre cuyo riesgo han advertido diversos sectores. El fallo de la Corte, que deberá conocerse este mes, se basará en que la plenaria del Senado aprobó la ley el 18 de diciembre de 2018, mientras que al día siguiente la Cámara todavía seguía discutiendo. Los representantes decidieron que para evitarse la conciliación aprobarían el texto del Senado, sin que se hubiera publicado.

Cuentas de las campañas

El grupo de prevención electoral de la Procuraduría llegó a Atlántico, Bolívar, Antioquia y otros departamentos. En Cartagena visitaron las sedes de los candidatos a la gobernación Hernando José Padauí y Vicente Blel. En la primera no encontraron libro de ingresos y egresos, hallaron comprobantes sin fecha ni consecutivo y no pudieron verificar movimientos bancarios. En la sede de Blel detectaron que no hay manual de procedimientos y que no está diligenciado el libro de ingresos y egresos, entre otras anomalías. Estos hallazgos se trasladarán al Consejo Electoral, que deberá tomar medidas. La estrategia seguirá en Magdalena y Valle.



POLÍTICA