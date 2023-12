'Frívola y desconectada': la dura crítica de Juvinao a Ingrid Betancourt

La representante Catherine Juvinao lanzó una dura crítica a través de sus redes sociales a la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, a quien calificó como "frívola y desconectada".



"De niña recuerdo a Ingrid Betancourt como una mujer grande, guerrera, capaz, presidenciable. Hoy cada que la leo me encuentro con un disparate clasista, racista o populista, una señora frívola y desconectada", dijo la congresista de la Alianza Verde.



Y agregó: 'Qué triste y minúscula manera de cerrar una carrera'.



Qué triste y minúscula manera de cerrar una carrera. — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) December 21, 2023

El comentario habría sido a raíz de una publicación de Betancourt en la que menciona a los migrantes africanos varados en el aeropuerto El Dorado e insinúa que la vicepresidente Francia Marquez tuvo que ver con su llegada a Colombia.



"¿Cuánto cobró Francia Márquez por traerlos a vivir sabroso?", escribió la también dirigente del partido Verde Oxígeno.

REDACCIÓN POLÍTICA

