De 'fue a mis espaldas', 'me acabo de enterar' a 'no me consultaron'

En la historia reciente de la política en Colombia ha habido algunas frases cuyo eco aún se escucha diáfano en distintas conversaciones.



La más reciente fue la del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en la noche de este martes, quien al explicar el dinero dado por su abogado Diego Cadena a un testigo de su caso de la supuesta manipulación a testigos aseguró: “A mí no me consultaron”.

Una sentencia que hizo evocar otras dos frases famosas pronunciadas en su momento por los entonces presidentes Ernesto Samper Pizano y Juan Manuel Santos: “Fue a mis espaldas” y “me acabo de enterar”, respectivamente.



La afirmación de Uribe la pronunció en la sede de su partido, Centro Democrático, en el norte de Bogotá, ante sus más leales seguidores durante un extenso discurso tras haber rendido indagatoria en la Corte Suprema por el caso que se adelanta en su contra sobre supuesta manipulación de testigos.

El expresidente y Uribe Vélez pronunció un discurso en la sede del Centro Democrático, después de la indagatoria en la Corte. Estuvo acompañado por sus abogados y miembros del partido. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

En su intervención, Uribe se mostró categórico al señalar que no tenía conocimiento sobre los supuestos pagos del abogado Diego Cadena a los testigos Carlos Enrique Vélez y a Eurídice Cortés, alias "Diana".



Uribe contó que “también me hablan de un soborno” y entonces detalló: "Vine a saber en las últimas semanas que el abogado Cadena, 10 meses después de una declaración de un testigo Vélez, Carlos Enrique Vélez, le dio 2 millones de pesos que por razones humanitarias. Fue a decírmelo a la oficina y ¡hombre, doctor!, si me hubiera consultado le digo que de ninguna manera, terminantemente no", dijo Uribe.



El exmandatario añadió que “después apareció en las diligencias que eran 7 millones y el señor dijo que lo habían comprado para que dijera una mentira en favor de Álvaro Uribe”.



Entonces argumentó: “Le dije magistrado, yo creo que tiene que mirar dos cosas, la cuantía y tiene que mirar otra cosa, a mí me informaron en las últimas semanas, recientemente, y siempre aquí lo que se buscó fue decir la verdad, y ese delito de soborno de testigos exigen a que guarden silencio o alterar una realidad, decir una mentira. ¿A dónde está eso?”, preguntó.

Uribe se mostró enfático: “Yo no me invento ir a buscar a un testigo o a otro, yo envío a alguien es a corroborar información. Lo que busqué fue afanosamente la verdad, la defensa del bien superior de mi honra y el pedido a la justicia que investigara".



Uribe hizo la afirmación ante un auditorio entusiasta que lo aplaudió en varias ocasiones. Y al final aclaró que estaba dispuesto a ir a la Corte Suprema de Justicia cuantas veces fuera necesario para demostrar su inocencia.



Uribe ha sido el líder político más influyente de las dos últimas décadas en el país. Ocupó la primera magistratura entre 7 de agosto de 2002 y el 7 de agosto de 2010 y lideró el movimiento del No al plebiscito del Acuerdo de Paz imponiéndose en las urnas.



Años atrás, hubo otra frase que también se volvió famosa y que fue pronunciada en julio de 1995 por el entonces presidente Ernesto Samper Pizano (estuvo en el cargo entre el 7 de agosto de 1994 y el 7 de agosto de 1998).

Ernesto Samper, expresidente de Colombia (1994-1998) por el Partido Liberal. Foto: Archivo EL TIEMPO

En ese caso, Samper fue más formal porque la hizo en una solemne alocución televisada al país. “Los colombianos pueden tener la seguridad de que, de comprobarse cualquier filtración de dineros, su ingreso se habría producido a mis espaldas”, dijo Samper.



Samper explicó que los narcotraficantes habían iniciado una campaña de terrorismo moral y que no se iba a dejar chantajear ni intimidar por nada ni por nadie.



En ese momento, Samper se defendía de la acusación de haber permitido el ingreso de dineros del cartel de Cali en la campaña que lo llevó a la jefatura del Estado.

Su frase se hizo en un momento especialmente crítico para su gobierno. Esa noche, por ejemplo, coincidía con el inicio de la indagatoria ante una comisión de fiscales sin rostro de Santiago Medina, el tesorero de su campaña.



Otra sonada frase fue la del entonces presidente Juan Manuel Santos Calderón quien estuvo en la Casa de Nariño entre el 7 de agosto de 2010 y el 7 de agosto de 2018.

Juan Manuel Santos durante su campaña para la Presidencia en el 2014. Foto: Diego Santacruz. Archivo EL TIEMPO

En marzo de 2017, Santos dijo, también en una alocución televisada: “Me acabo de enterar” en referencia a un posible ingreso de recursos de manera irregular en su campaña en 2014.



De hecho, Santos calificó el hecho como "bochornoso" y pidió excusas al señalar que “esta violación de las normas de la campaña no supone, ni puede suponer que se deriven hechos de corrupción en mi gobierno”.

Santos reitero su “solicitud a las autoridades competentes para que investiguen todas las decisiones de mi administración y sancionen a los responsables de cualquier acto de corrupción”.



"Pido a todos los involucrados que aclaren a la mayor brevedad posible esta actuación inaceptable. Esta violación de las normas de la campaña no supone ni puede suponer que se deriven actos de corrupción en mi Gobierno”, aseguró en su momento.



