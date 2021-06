El uribismo quiso matarme: la frase de Claudia López que indigna al CD

En medio de los señalamientos que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha hecho en esta semana contra miembros de la Colombia Humana, a quienes señala de "dotar" a "jóvenes radicalizados" que han causado la violencia en la capital, en las últimas horas se conoció otra declaración que ha causado polémica y malestar, especialmente, en el Centro Democrático.



"Yo me he tenido que ir dos veces de este país porque el uribismo casi me mata. Cómo es de fácil ver la paja en el ojo ajeno y no en el propio", aseguró López en una entrevista con Blu Radio en la mañana de este miércoles.



También manifestó que lleva dos meses "rogándoles a Uribe que no estigmatice a los jóvenes de terroristas y no pida más represión; y a Petro, que no radicalice a los jóvenes y no pida más rebelión".



Sus palabras se conocieron después de que les respondiera a quienes la han señalado de ser de derecha. El senador Gustavo Petro, en entrevista con W Radio, aseguró esta mañana que las acusaciones de la alcaldesa contra el petrismo hacen parte de una estrategia para favorecer electoralmente a Sergio Fajardo.



“Con base en las encuestas, ellos interpretaron que la única forma de ganarle a Petro es con una alianza entre el autodenominado centro y el uribismo. Esto los ha llevado a pasarse a la derecha”, le dijo Petro a W Radio.



Ante estas declaraciones, López aseguró: "Ahora resulta que pedir que no haya radicalización violenta y vandalismo es de derecha. Eso es de sentido común (...) Rechazar la violencia no debería ser de derecha ni de izquierda. Debería ser un propósito de civilidad".



Luego recordó los momentos cuando tuvo que salir del país por amenazas en contra de su vida por denunciar el paramilitarismo.



"A mí me iban a matar sicarios contratados por 'parapolíticos' del uribismo. No era un señor que robaba relojes en la esquina el que me iba a matar, no. Es que por esta radicalización hemos pasado muchos años (...) Es que cosechan radicalización y nosotros tenemos que recoger jóvenes heridos. No más", aseguró.

Estas afirmaciones de la alcaldesa generaron rechazo por parte del partido Centro Democrático. En su cuenta de Twitter publicaron: "Es inaceptable que en el afán por resucitar candidaturas, la alcaldesa de Bogotá @ClaudiaLopez ose poner en pie de igualdad el terrorismo que alienta la @ColombiaHumana_ con nuestro partido, que defiende la seguridad y reclama la autoridad que ella no ejerce".

El Centro Democrático rechazó las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá. Foto: Twitter @CeDemocratico

El expresidente Álvaro Uribe trinó después de dicha entrevista. "La mejor campaña es gobernar bien, la Alcaldía de Bogotá hace una buena, se le reconoce, se incomoda y completa con dos malas", afirmó el también exsenador.