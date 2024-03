'Lucha contra corrupción no es de derechas o izquierdas': Transparencia Internacional

En el marco de los 25 años del capítulo Colombia de Transparencia Internacional, el presidente de la organización a nivel global, François Valérian, vino al país para participar de los festejos. En su paso por Colombia, el experto habló con EL TIEMPO sobre el panorama de la corrupción y la lucha en contra de esta a nivel global. Expresó su preocupación por el estancamiento en los índices desde hace 12 años y dio su visión sobre la instrumentalización de la justicia con enfoques políticos.

Del diálogo también hizo parte Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia. Este último entró a aportar sobre cuál es el panorama de corrupción en el país actualmente. Ambos coincidieron en las herramientas en contra de este fenómeno y advirtieron sobre la instrumentalización de la lucha contra la corrupción como estrategia electorera.

¿Cuál es el balance de la corrupción a nivel mundial cuando ustedes dicen que el panorama está estancado en los últimos 12 años?

El balance es que logramos mucho en términos de leyes y de acuerdos internacionales -como el de Lima-. Mucho de lo que podía escribir en leyes y convenciones internacionales fue escrito. Pero lo que falta es la implementación, la lucha concreta contra la corrupción con sistemas judiciales que tengan los recursos necesarios para actuar.

¿Es solo un tema de voluntad política?

No es suficiente la ley en cada país. Lo que falta es la voluntad política de cambiar el ejercicio del poder. Los gobiernos hicieron mucho para cambiar diversas cosas pero no cambiaron lo suficiente la forma en que ejercen el poder. No ha habido una separación de los poderes suficiente y no se otorgan los recursos suficientes para que haya independencia de la justicia.

¿Qué sucede para que cada año esté bajando la percepción de transparencia en países como Reino Unido, Canadá y otros que siempre lideraban el ranking? ¿Qué está pasando a nivel mundial?

Los índices de percepción de la corrupción son muy interesantes e importantes. Toca ver la evolución de cada país a largo plazo. No es solo algo de un año al siguiente. Por ejemplo, Colombia ha mejorado en cuatro puntos en 10 años. Eso significa que la situación ha mejorado pero hace falta más progreso, leyes y lucha concreta desde el poder. Pero debemos ser cuidadosos con la forma en que usamos el índice porque podría dar la percepción equivocada de que hay una jerarquía de mejores países que otros, incluso de que el norte global es mejor que el sur. Es una impresión equivocada. Una buena puntuación implica instituciones robustas, con separación de los poderes. Las instituciones robustas y sistemas robustos que permiten tener a estos países una puntuación muy buena son los mismos sistemas que atraen a los corruptos para la inversión de su dinero mal habido. Todos los países, incluso los que tienen una buena puntuación, contribuyen a esa economía global de la corrupción. Así que todos los países deben contribuir a esa lucha global contra la corrupción.

¿Casi que se puede decir que no importa qué tan bien se esté en el ranking ante las redes transnacionales de corrupción?

No, claro que importa el ranking debido a que es de importancia para la ciudadanía. En países donde la puntuación no es buena hay muchos problemas, entre ellos de corrupción cotidiana. A la ciudadanía le afecta la puntuación porque significa que hay problemas en el gobierno en términos generales, no un gobierno en particular, e implica que hay dificultad para acceder a los servicios públicos básicos. Hay otros problemas en países con una puntuación muy buena. En esos la ciudadanía no sufre de esos problemas, pero los otros países sí terminan sufriendo debido a esas redes de corrupción.

¿Cómo explicarle al poco conocedor sobre cómo llegan a ese índice?

Es un promedio de varias fuentes para cada país, son 180. Medimos y calculamos el promedio entre las varias fuentes, son hasta 14 fuentes. Estas dan la percepción de varios aspectos sobre la corrupción del sector público en cada país.

En el informe revelado en enero y que corresponde al año 2023 decidieron hacer un énfasis en la relación entre corrupción y sistemas de justicia, ¿por qué?

No es un tema de este año, es algo permanente. Queremos insistir sobre ese tema porque no vemos a nivel global una mejoría de la situación. No ha ocurrido porque el sistema que debería hacer funcionar todo eso, que es el sistema judicial, no tiene los recursos suficientes, incluso eso está pasando en Europa. En muchos países el sistema judicial es capturado por intereses privados, intereses criminales y redes de crimen organizado. Es muy preocupante lo que está pasando. Es una tendencia importante, más que en años pasados.

¿Ha empeorado la impartición de justicia en el contexto global?

Hay un empeoramiento en la independencia entre los poderes. La captura del Estado y de los sistemas judiciales se ha vuelto más notoria. Se ha vinculado a la crisis sanitaria, a la concentración de los poderes y a una narrativa global. Se ha posicionado la narrativa del hombre fuerte que puede resolverlo todo, concentrado los poderes en sus poderosas manos, pero nosotros, y otras organizaciones de la ciudadanía, hemos dicho que la concentración del poder significa la concentración del abuso de poder.

¿Lo que están diciendo es que hay una tendencia global hacia el autoritarismo y la corrupción?

Ambos funcionan en una forma paralela. Hay una tendencia de concentración de poder y la corrupción es el abuso del poder para fines privados. Entonces cuando hay una concentración de los poderes la gente puede creer que es más eficiente porque es menos complicado que un sistema democrático con varias instituciones, pero al final hay una concentración del abuso del poder. Y eso le hace mal a toda la ciudadanía.

¿Cómo ve el panorama general en las Américas?

Las situaciones son muy diversas. Está el ejemplo muy interesante de Uruguay. Tiene una puntuación de índice de percepción de la corrupción que es mejor que la de Inglaterra, Francia y la gran mayoría de los países de la Unión Europea. Chile y Costa Rica tienen una puntuación muy buena pero el país que tiene la peor puntuación en todo el continente es Venezuela. Es un caso terrible y trágico de captura del poder y del Estado. Hay un robo en todo, del dinero del petróleo, etc. Hay una crisis humanitaria terrible. Hay países donde la situación es preocupante como Perú. Hay una crisis institucional terrible que ha durado muchos años. Hay otros países como Colombia donde observamos una mejora. La situación es diversa, lo preocupante para nosotros en América Latina, y en otros continentes, es la libertad de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil para hablar, escribir y publicar. Nosotros hemos presentado un índice muy sencillo y aún así vemos gobiernos que no están contentos con el resultado y atacan a nuestro capítulo en esos países: lo acosan y amenazan. Es un problema de algunos países.

¿Qué está pasando en Centroamérica para que prendan las alarmas en su último informe?

Guatemala, El Salvador y Honduras son países donde tenemos muchos problemas de corrupción. Las situaciones son diversas. En los tres países tenemos capítulos nacionales muy activos que recientemente publicaron estudios sobre el Banco Centroamericano de Integración Económica y todos los problemas que tuvimos con ese banco que tenía que apoyar el desarrollo pero su dinero era utilizado por dictadores. Tenemos muchos problemas. En Honduras hubo una campaña contra el capítulo allá luego de que publicáramos el índice de corrupción allí. La puntuación era estable, no cambió, pero ciertas personas consideran que no era suficiente. En Guatemala hubo un cambio político con la elección de un nuevo presidente y esperamos mucho de este, que ha prometido el regreso a una situación normal luego de que vinieran tres presidente con una situación de captura del poder y utilización del sistema judicial como un arma contra los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil. En El Salvador no quiero entrar en detalles porque es muy complejo. Solo quiero dejar claro que es necesario preservar la separación de los poderes como forma de lucha contra la corrupción. Luchamos contra la corrupción porque es un obstáculo contra el bien común.

Aunque dice que no quiere mencionar el tema salvadoreño, ¿cómo entra a funcionar el índice de percepción en zonas donde el gobernante tiene una amplia aceptación pero la calificación en el ranking es baja?

La metodología del índice hace un promedio de varias fuentes internacionales. No decimos que el índice concentre toda la situación de corrupción en un país. Para ello tenemos una mejor herramienta que es el barómetro global de la corrupción y es una herramienta que podemos medir de mejor forma la corrupción porque la medimos entre la ciudadanía, pero cuesta más dinero. No es algo que podamos hacer cada año. La ciudadanía puede tener una percepción de la corrupción que no corresponde al índice, pero este es un punto de vista de la situación de la corrupción.

En el reporte que hicieron para este año mencionan el caso estadounidense y aseguran que la politización de algunas decisiones judiciales, sobre todo la Corte Suprema, ¿pero no es algo que se está extendiendo en el mundo?

Es un problema global la polarización política. Y es un tema de una nueva guerra fría. No es una buena situación para nosotros. La polarización política puede ser algo normal en una democracia. Pero, cuando es sistémica y afecta los juicios es un peligro. Es un nuevo tema a tener en cuenta en esta lucha contra el abuso del poder.

El año pasado hablaban en su informe de transparencia y seguridad, ¿cómo ha sido el desarrollo de este ítem en el último año?

Todo lo resumimos en un problema de abuso de poder. Nuestra lucha es contra esta práctica. El abuso de poder puede tener varias consecuencias. Una de esas es la falta de seguridad y la violencia que esto implica. La justicia sufre ante el abuso de poder. Cada año escogemos un tema para analizar y poner el acento. Pero eso no quiere decir que solo sea un problema de ese año. Siguen los problemas de seguridad, así como los problemas de justicia no son solo de ahora. Todos se resumen en el abuso del poder.

En Latinoamérica y España, incluso Colombia y Brasil, sectores de izquierda han invocado el tema de lawfare-guerra jurídica como una forma de instrumentalizar la justicia en su contra. ¿Qué han evidenciado ustedes?

Es un problema para nosotros. La lucha contra la corrupción no es de izquierda o de derecha. Es una lucha para un buen ejercicio del poder. No es justo decir que la lucha contra la corrupción es una herramienta de la derecha o de la izquierda. En Europa se dice en varios países que la lucha contra la corrupción es de izquierdas y la derecha no quiere hacer nada. En América Latina al contrario se ha usado que la lucha contra la corrupción es de los de derecha contra la izquierda. No es el caso de que se use la lucha contra la corrupción de forma política. Es un retroceso en la lucha contra la corrupción. Incluso vemos que en el caso Odebrecht esto llevó a que los documentos ya no se pudieran usar. Todo es muy negativo porque en algunos casos, como Lava Jato, hay politización de ambos sectores.

¿Cómo entrar a superar estos fenómenos de corrupción y su influencia en la justicia?

La fuerza que puede verdaderamente contrarrestar el fenómeno es la sociedad civil. Para usar una palabra más hermosa, la ciudadanía. Es una palabra más política. Debe ser un ejercicio de las ciudadanías nacionales y globales. Hay una ciudadanía global que puede enfrentarse a esos fenómenos globales como son el cambio climático y la corrupción. Todas las organizaciones deben unirse, incluso los periodistas. La ciudadanía es la fuerza más importante para controlar al poder.

Habla del sistema global, pero se dice que está en crisis...

Muchos sistemas globales están en crisis porque vivimos en una nueva guerra fría. Transparencia Internacional tiene un poco más de 30 años y hemos visto que durante 25 años la narrativa predominante fue la democracia, la globalización y la cooperación internacional. Pero en los últimos años hemos vuelto a una guerra fría y esa es una de las causas principales de las fallas del sistema global y de foros que intentan discutir sobre la corrupción y las soluciones que se pueden traer a esta. Esto también tiene que ver con la polarización de los países. Pero tienen que ver en que no somos soldados de guerra fría, nuestra lucha no es ideológica. No estamos de un lado u otro, aunque la democracia cuenta muchísimo para nosotros.

¿Debe reformarse ese sistema multilateral y enfocarse en la transparencia?

El sistema global incluye varias organizaciones internacionales. Debe haber una rendición de cuentas verdadera en estas. Ya hemos hablado del problema del Banco Centroamericano de Integración. Eso fue preocupante y demuestra que esas organizaciones internacionales tienen problemas. Se deber reformar el sistema para mejorar la rendición de cuentas y debe haber cambios en varias organizaciones. Por ejemplo, hubo un cambio reciente interesante: el G20 aceptó a la Unión Africana de Naciones. Se necesita la inclusión que se evidenció en esa instancia.

Andrés Hernández, director del capítulo Colombia de Transparencia Internacional

Para el tema de Colombia, es preciso hablar con el director del capítulo nacional, Andrés Hernández. En los últimos rankings, Colombia ha reportado una importante mejoría. ¿Qué han visto en este tiempo para entender esa mejoría?

Andrés Hernández: Son 25 años en los que hemos visto una evolución en los fenómenos de corrupción. Recordemos que Transparencia se crea en el año 1998, saliendo en un periodo muy complejo del gobierno de Ernesto Samper, donde hubo mucha infiltración del narcotráfico en la política. Con el paso de los años llegamos a los temas de parapolítica, que significó la captura del Congreso y de la institucionalidad colombiana por el paramilitarismo. Luego pasamos a grandes escándalos a temas de derechos humanos y de falsos positivos. Llegamos a un contexto de nuevamente grandes escándalos con cartel de la toga, Odebrecht y etc. Luego viene una pandemia donde hubo gran concentración del poder y ahora hablamos de un momento en que la institucionalidad busca mantener su independencia. En todos estos años, Transparencia por Colombia ha buscado responder por los desafíos que representa la corrupción al país. Hemos movilizado a la ciudadanía, al periodismo y al sector privado para ser propositivos. Son 25 años de muchos retos y de mantener una defensa muy férrea de la institucionalidad democrática.

Usted mismo lo dice que Colombia salta de escándalo en escándalo de corrupción, ¿cómo es posible que el país mejore en el índice de corrupción?

Andrés Hernández: La corrupción va mutando. Hoy ponemos la luz acá y entonces se mueve hacia otro lado. Se vuelve cada vez más difícil de atrapar. Pero esto demuestra que hay un interés activo de la ciudadanía para vigilar y luchar contra la corrupción. Eso contribuye a que tengamos un sistema de pesos y contrapesos que, no es perfecto, pero está avanzando y funcionando. No hay que desconocer los esfuerzos institucionales y a los líderes que desde lo público le han apostado a este tema. En el índice vemos que entre 2016 a 2023 hubo años de estancamiento, una pequeña variación hacia la baja, pero en estos últimos años ha sido crecer lentamente. Este cambio no es significativo en términos estadísticos pero es una tendencia que no queremos desconocer porque se han hecho esfuerzos importantes. Toca ver es si el año entrante se mantiene la tendencia. Estamos enfrentando unos retos importantes.

Usted dice que hay una leve mejoría, ¿qué ha hecho el país en estos 25 años para que se pase a esa senda?

Andrés Hernández: Hay un esfuerzo importante por fortalecer las instituciones y el marco normativo. Eso puede verse de manera escéptica porque la ley no resuelve los problemas y no existe un decreto que acabe con la corrupción. Sin embargo, sin estas leyes e instituciones no podríamos estar dando la lucha que tenemos contra la corrupción. Es importante que estemos avanzando en el marco jurídico. Por otro lado, estamos viendo en el país que, a pesar de diariamente estamos viendo muchos escándalos y problemas de fondo, existe una ciudadanía y periodismo activo que busca que la lucha contra la corrupción sea prioritaria. Se están buscando acciones y resultados. Los países con tendencias a mejorar son porque tienen una sociedad civil activa. Un tercer elemento que puede estar explicando es la capacidad de innovación importante para avanzar en estas luchas. Hay una demanda de rendición de cuentas. Lo malo es que muchas de esas cosas no están aseguradas en nuestro panorama institucional. Tenemos el riesgo de echar para atrás en muchas cosas. Si no cuidamos lo ganado, el retroceso puede ser grande

Para finalizar, estas dos últimas preguntas son para ambos. Según lo que cada uno ha dicho, ¿la lucha contra la corrupción es más social que política?

Andrés Hernández: No es lo uno ni es lo otro, no podemos tener cambios que sean sostenibles solamente con leyes y normas. El papel no lo resuelve todo. Necesitamos luchar contra la corrupción. Si no tenemos una reflexión o un compromiso social importante, los avances que se pueden hacer en términos institucionales se queda cortos. El llamado es a los dos ámbitos. Como sociedad, tenemos que incorporar la noción de que ser corrupto no es normal. Tenemos que quitarnos esa idea de que la normalidad es la corrupción para acceder a ciertos beneficios. Tenemos que apostarle a ambos temas. El cambio cultural va a asegurar las transformaciones de fondo, que se apalancan con la institucionalidad.

François Valérian: Transparencia Colombia ha traído mucho en el movimiento global en ese paralelismo entre el cambio institucional y el cambio social y la importancia de la ciudadanía para controlar el ejercicio del poder. Hemos insistido mucho en el cambio institucional y hemos logrado mucho en ese cambio institucional. Ahora debemos insistir mucho en el cambio social y en la movilización de la ciudadanía. Estamos en una lucha cultural para un cambio en la cultura ética.

¿Cómo hacer para que las promesas de cambio no se vean empañadas por los fenómenos de corrupción tan enquistados?

François Valérian: Hay una utilización del tema de la corrupción. Es claro que hay políticos que prometen muchísimo en el tema de la lucha contra la corrupción y los resultados a menudo no son los esperados. Es un problema y el tema de la corrupción es muy serio y no se soluciona con promesas electorales.

Andrés Hernández: En esa misma línea creo que necesitamos mucha más coherencia entre los que defienden la lucha contra la corrupción y la manera en que la implementan. Mientras que la brecha sea amplia, lo que va a seguir sufriendo es la confianza en las instituciones. Necesitamos cerrar la brecha a través de un liderazgo ético e íntegro en el más alto nivel. Es una coherencia entre el discurso y mi forma de gobierno. Además, en el marco del estado de derecho, no puede ser algo a las malas ni se hace a las carreras.