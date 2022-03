El exembajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, aseguró que Duque debe plantarse ante Biden en despacho oval este jueves cuando ambos mandatarios se encuentren por primera vez de manera formal.



“Lo que hay es una hipocresía tremenda”, dijo Santos en NTN24.



(En contexto: ¿Ataque de Rusia a Ucrania cambiará relación Colombia-Venezuela?)

Con relación a Juan González, asistente especial del Presidente y director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental, el expresidente indicó que: “González estuvo por El Salvador, Honduras, Guatemala, diciéndoles: ‘Ustedes son unos países corruptos, que violan derechos humanos’. Y verlo sentado con el más corrupto de todos los que hay en América Latina, con el mayor violador de derechos humanos. A mí me causaría vergüenza. Yo, de él, habría renunciado. Si a mí el presidente me manda a hacer eso, yo renuncio”, afirmó.



Y agregó: “Muestra el desinterés de Estados Unidos por América Latina. La falta de coherencia en política, y América Latina debe entender que Estados Unidos poco a poco, cada vez más, es un tigre de papel, que frente a la amenaza de China nunca vamos a tener a Estados Unidos detrás de nosotros, que sus intereses económicos están por encima, y creo que manda un pésimo mensaje para la región. ¡Pésimo!”.



Santos se mostró sorprendido por la decisión. "Y lo que esperamos todos los que nos hemos jugado por la libertad es que el presidente Duque sea muy claro y diga: ‘¿Aquí qué pasó? ¿A dónde van ustedes? ¿Vamos a cambiar? ¿Vamos a reconocer a Maduro? ¿Ustedes qué van a hacer con el narcotráfico? ¿Ustedes qué van a hacer con el Eln?’”, dijo.



(En contexto: Maduro regresa a la escena internacional por cuenta de la guerra en Ucrania)



“Esta reunión (entre Biden y Duque) es importantísima por eso. Por ninguna otra cosa. No es el saludo. Es: ‘¿Ustedes van a ser solidarios con Colombia, su principal aliado político en América Latina o nos van a dejar colgados de la brocha?’”, expresó



“Llevamos una historia de una política exterior conjunta haciéndole un bloqueo al gobierno de Maduro. Eso en primera instancia, deja al gobierno Duque en ascuas y a otros países que han asumido la misma posición por la lucha de democracia en Venezuela”, dijo esta semana en La FM Santos.



“Es de un descaro, Juan González es el encargado del hemisferio occidental de la Casa Blanca, y ahí está sentado con el país más corrupto. Donde está la coherencia y sin duda Duque y Colombia quedan en una situación difícil”, agregó Santos.



“Es una bofetada a Colombia de una dimensión grande, no sé quién les metió ese gol. Lo único que hace es darle oxígeno a Maduro, Rusia y al narcotráfico en Venezuela”, dijo Santos, también militante del Centro Democrático, CD, como el presidente Duque.

