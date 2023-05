La tensión entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa está viviendo un nuevo capítulo desde que el pasado viernes el mandatario asegurara que él, como jefe de Estado, también es el jefe del fiscal Barbosa. A propósito de las críticas que en reiteradas ocasiones ha hecho Petro contra la labor del fiscal, en redes sociales han traído a colación unas declaraciones de Enrique Gómez hace dos años.



"La Fiscalía es una de las claves de la inseguridad”, expresó Gómez en su momento añadiendo que “los ciudadanos tienen que saber reclamarle a la Fiscalía estos fracasos que padecen con la violencia en sus calles, con los atracos en sus residencias con la impunidad en el acceso carnal violento”.



Sobre Barbosa, llegó a decir: "nunca ha ido a juicio, no sabe de lo que está haciendo ni de lo que está hablando, no tiene vergüenza y sobre todo no responde ante nadie". Frases que algunos internautas han querido recordar en las últimas horas.

Las declaraciones de Gómez fueron hechas luego de un evento en el que se hizo el relanzamiento del Movimiento de Salvación Nacional (MSN) donde, además, incluyó la siguiente propuesta: "Traslademos la Fiscalía a una entidad del poder Ejecutivo y que el presidente responda por los fracasos de la política criminal que estamos padeciendo".



Asimismo, subrayó que la Fiscalía se ha vuelto "otro fortín burocrático de repartir puestos".



La declaración de Petro sobre la supuesta subordinación del Fiscal generó una fuerte polémica por los alcances de esa interpretación y la respuesta de Barbosa. “Gustavo Petro fue elegido presidente de la República, no dictador en Colombia”, sostuvo.

Presidente Gustavo Petro y fiscal Francisco Barbosa Foto: Archivo EL TIEMPO

En un comunicado emitido desde Portugal, el presidente Gustavo Petro dijo aceptar el llamado de la Corte Suprema de respetar la independencia de la Fiscalía, al tiempo que lanzó nuevas y duras críticas al fiscal Francisco Barbosa.



La Corte Suprema de Justicia emitió otro comunicado en el que pedía "sensatez, respeto y cordura que deben prevalecer en el ámbito del principio de colaboración armónica que rige a los poderes públicos”.



Juan Pablo Penagos Ramírez

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

REDACCIÓN POLÍTICA

