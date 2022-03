Francia Márquez, la mujer que acompañará en llave a Gustavo Petro, en su propósito de llegar a la presidencia de la República, pronunció en la mañana de hoy un sentido discurso en el que reivindicó sus ancestros y su lucha por los excluidos.

De ganar la jefatura del Estado, ella manejará los asuntos de igualdad, dijo el dirigente del Pacto Histórico, quien, además anunció que desde ya ella se trasladará a Medellín.



"Medellín será la sede de la vicepresidencia de la República. Francia se radicará en Medellín. Se le asignará el Ministerio de la Igualdad y el principal objetivo será la igualdad para las mujeres", dijo él.



"Ahora mismo nos vamos con nuestra maleta para Medellín", dijo ella.



Ella, sin embargo, fue enfática al anunciar que su trabajo no será individual sino que formará parte de un proceso en que escuchará y tendrá en cuenta las voces.



En lo que ambos estuvieron de acuerdo fue en que el hecho de irse a Medellín es el primer paso para empezar a descentralizar el gobierno porque, en su concepto, ahora debe orientarse los asuntos públicos desde los territorios.



"Yo me construí en procesos de construcción colectiva", dijo ella. "Este es un cambio histórico", dijo Petro. "De la esclavitud al poder", sentenció.



Un cargo que ella de entrada aceptó y para lo cual exigió recursos económicos.



"No es uno y dos, es uno y una, en un equipo trabajando por Colombia", le dijo Petro.



"Me alegra en el corazón que nos acompañes en este viaje que arranca para ganar en primera vuelta", le dijo él a ella.



"Colombia no aguanta más injusticias", dijo Márquez y en este sentido invitó a los miembros de la Coalición Centro Esperanza, cuyo candidato oficial es Sergio Fajardo, a que se unan a ellos en caso de que no pasen en la primera vuelta.



Ella le dijo que sí y de entrada anunció que luchará para que en Colombia haya más democracia en el que los niños, jóvenes y las mujeres tengan un rol vital en este propósito.



"Hemos logrado un triunfo indudable, colombianos y colombianas que quieren que este país cambien. Queremos un cambio tranquilo. Somos la primera fuerza política del país, tenemos la responsabilidad de llevar a Colombia a un buen puerto", dijo Petro.



"En este esfuerzo final tomamos esta decisión en colectivo, de la esclavitud al poder, ¿cómo no podríamos hablar de cambio en estos términos?", reiteró.



"Esto es una decisión multicolor y una democracia multicolor. Una Colombia que se sepa reconocer en su propia diversidad. Queremos hacer de Colombia una potencia de la vida y la vida es el eje central y el eje de un nuevo Estado. Hemos en colectivo decidido que la fórmula vicepresidencial, que no es 1 y 2, sino 1 y 1. Quizá la mejor candidata en general que hemos tenido en los últimos tiempos en Colombia", argumentó él.



A Petro le preguntaron que en cuanto a una posible unión con el partido Liberal había dos líneas rojas: No tocar la Constitución no buscar una reelección. El dijo que si de eso se trata, habría un inminente acuerdo porque él va a respetar la Constitución -de la que se declara coautor porque formó parte de la Alianza Democrática M-19- y está en desacuerdo con una reelección.



Para él, ambos hechos han sido alterados por el uribismo que cambió la Constitución a través de lo que él recordó "un articulito". Una reforma que permitió que la reelección en su momento de Álvaro Uribe Vélez.



Petro, finalmente, anunció que en caso de ganar la presidencia reanudará de inmediato las relaciones con Venezuela para beneficio de las poblaciones de ambos países.





