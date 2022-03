Francia Márquez parte como favorita para ser la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro en su carrera a la presidencia, según fuentes bien informadas del Pacto Histórico. El candidato de izquierda revelerá poco después del mediodía de hoy, quien será la persona que lo acompañará en el tarjetón.

Ella, quien creció en Yolombó, Cauca, en 1981 es, según su propia descripción, la primera mujer "negra, afrodescendiente, oriunda de las regiones más empobrecidas" de Colombia.



Parte como la primera opción por su extraordinaria votación el pasado 13 de marzo. Sacó una votación histórica al obtener más de 783.000 votos en la consulta del Pacto Histórico.



Quedó segunda después de Petro. Su votación fue superior a la de, por ejemplo, el ganador de la consulta de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, quien obtuvo poco más de 723.000 votos.



"Vengo del territorio de los nadies y de las nadies, vengo de los territorios olvidados en términos de inversión social, pero violentados por una política de muerte", ha dicho ella para definirse.



Márquez nació en una montaña en medio de dos ríos en el municipio de Suárez, Cauca, en el suroeste de Colombia. Allí, según contó, aprendió de minería, agricultura y pesca. Desde muy joven empezó a liderar espacios en su comunidad, y a empoderar a los suyos, incluso desde el reconocimiento de su negritud, en un país altamente racista.



"Me convertí en una activista del proceso de comunidades negras donde aprendí a reconocerme como una mujer negra, a reconocer mi cabello, mi negrura, con orgullo, porque este país nos ha hecho sentir vergüenza, nos ha hecho sentir que somos responsables de las desgracias que nos ha tocado vivir", dijo Márquez, quien ha sido abanderada de las luchas de las comunidades negras desde temprana edad.



Márquez es mamá de dos hijos, a quienes, por miedo, tuvo que sacar del país mientras adelantaba la campaña actual, dijo este lunes. Es abogada graduada de la Universidad Santiago de Cali y fue galardonada en 2018 con el Premio Goldman, algo así como un 'Premio Nobel del Medio Ambiente' por su lucha en la comunidad de La Toma "parar la minería ilegal de oro en su tierra ancestral" que estaba contaminando con mercurio el río en el que pescaba toda su comunidad.



Su lucha por la protección de la “casa grande”, como ella misma la nombra, comenzó en su lugar de origen, la vereda Yolombó, un corregimiento afro de La Toma, perteneciente al municipio de Suárez, norte del departamento del Cauca.



Desde finales de los años 90, Márquez comenzó a participar en los procesos de su comunidad debido a los impactos negativos que traería el megaproyecto de desviación del Río Ovejas a la Represa Salvajina, sobre su territorio ancestral.



La líder social es hija de Gloria María Mina López y de Alfredo Márquez Trujillo; madre de dos hijos; abogada y estudiante de la especialización en escrituras creativas.



En el 2009, junto a otros líderes comunitarios, comenzó un proceso de lucha para detener el desalojo ordenado a comunidades afrodescendientes del Consejo Comunitario de La Toma, en el municipio de Suárez, debido a los títulos de explotación minera que habían sido entregados a multinacionales.



Su lucha contra la explotación minera y la defensa del medio ambiente y el territorio la han convertido en la lideresa afrocolombiana más reconocida del país.



Márquez presentó una acción de tutela defendiendo su derecho a la vida digna, el debido proceso y a la consulta previa, libre e informada y fue así como lograron detener las órdenes de desalojo. Mediante la sentencia T-1045A de 14 de diciembre de 2010 la Corte Constitucional reconoció que La Toma es un territorio ancestral y suspendieron los títulos mineros.



Debido a esto, Márquez recibió amenazas de grupos paramilitares y finalmente tuvo que irse de su tierra. Sin embargo, en el 2014 lideró la Marcha de los Turbantes, una Movilización de Mujeres Negras por el Cuidado de la Vida y los Territorios ancestrales, a la cual se sumaron otras mujeres del Norte del Cauca quienes caminaron hasta Bogotá para demandar garantías a sus derechos como mujeres y como pueblos negros.



Con esta acción las mujeres lograron el reconocimiento de 27 Consejos Comunitarios del Norte del Cauca como sujetos de reparación colectiva en el marco del decreto ley 4635 de 2011.



Márquez ingresó al top 100 de las mujeres más influyentes e inspiradoras del mundo en el 2019, según la BBC de Londres . “Quiero ser presidenta de este país”, escribió a través de su cuenta de Twitter en el 2020 y a partir de allí comenzó su camino hacia la Casa de Nariño.



Desde Santander de Quilichao, en el Cauca, Francia Márquez Mina formalizó su precandidatura presidencial con el apoyo de su movimiento político, “Soy Porque Somos”, que también es su eslogan político. Este resulta de la traducción parafraseada de la palabra “ubuntu” -una filosofía de vida originaria de tribus sudafricanas-, que significa “yo soy porque nosotros somos”.



Con el aval del Polo Democrático, Márquez inscribió su precandidatura para competir en la consulta interpartidista del Pacto Histórico junto a sus demás contrincantes: Gustavo Petro, Arelis Uriana, Camilo Romero y Alfredo Saade.



Márquez ha irrumpido en la forma de hacer política en Colombia. Su discurso, enfocado en las comunidades y regiones históricamente excluidas; una visión feminista de la política;la dignidad; la justicia y los derechos, ha puesto en el debate público el racismo, clasismo y machismo en la política colombiana.



Además, su propuesta de una redistribución de la riqueza, a partir de una visión de igualdad y equidad para la población, se opone al individualismo de la sociedad capitalista actual.



La docente investigadora de la Universidad Javeriana, Patricia Muñoz Yi, explica que la visibilización de liderazgos que representan minorías como la población afrocolombiana; población subrepresentada en los cargos de elección popular como las mujeres o de las regiones más golpeadas (por el conflicto armado) y con menor presencia de institucionalidad, es una necesidad permanente de cualquier democracia.



“La candidatura de Francia Márquez ha articulado estos elementos: mujer, afrocolombiana y lideresa social, que ha buscado guardar los mayores niveles de coherencia en sus posiciones y propuestas”, dice Muñoz.



“Creo que este país nunca va a estar preparado para que una mujer negra como yo lo lidere. Nunca”, le dijo la precandidata a la revista BOCAS. Sin embargo, Francia Márquez ha adelantado su campaña política “con las uñas”, como lo asegura su equipo y ha ganado reconocimiento, pues ha ocupado el segundo lugar en la intención de voto por el Pacto Histórico en varias encuestas electorales.



Como lo asegura la analista, el camino que ha trazado Márquez no termina con la consulta interpartidista.



Como la líder social ha asegurado, llegar a la presidencia no es su fin. “La presidencia será el medio para garantizar los derechos de las mayorías y hacer que la dignidad se haga costumbre en este país”, dice la aspirante a la Casa de Nariño.



El primer “mandato popular para la vida sabrosa y la paz en Colombia”, como lo nombra el manifiesto político de Francia Márquez, es: terminar la guerra reestableciendo los diálogos sociales.



“Protegeremos la vida de las personas en los distintos territorios para que anden sin miedo. Cumpliremos los acuerdos de paz e impulsaremos acuerdos humanitarios y diálogos que nos conduzcan a la paz completa”, reza el primer punto de su agenda de propuestas de gobierno.



En diversas oportunidades, la precandidata por el Pacto Histórico ha manifestado que es hora de terminar la guerra con el Eln y eso conlleva a retomar las negociaciones con esta guerrilla, así como con las disidencias de las Farc y grupos paramilitares.



“Paren ya, es la gente más empobrecida la que ha tenido que padecer. Son los ríos y regiones alejadas que se han bañado de sangre y que se convirtieron en cementerios”, dijo en el debate de EL TIEMPO y Semana.



Luego de parar la guerra y proponer negociaciones con diversos actores armados, la segunda propuesta de Francia Márquez consiste en mejorar el sistema de justicia y una Policía para cuidar la vida, en la cual propone una “reforma profunda a la fuerza pública”.



Como tercer tema está la reparación histórica de los pueblos étnicos y derechos especiales de los campesinos. A esta propuesta le sigue el fomento de “economías colaborativas basadas en la diversidad productiva, intensivas en trabajo y creatividad humana”.



"La política prohibicionista y el narcotráfico, que se disputan el poder, no han resuelto el problema (de las drogas). Hoy nosotros proponemos salir del problema de las drogas desde la regularización", ha dicho.



También está “la creación de empleos dignos al servicio del bienestar de las gentes y no sometidos a los grandes intereses económicos”. En sexto lugar se encuentra la justicia ambiental, climática y la energía de fuentes renovables.



Dentro de su agenda de propuestas de gobierno también se contempla la justicia de género para las mujeres, personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas, LGBTIQ+ y nuevas masculinidades.



En octavo lugar está la reestructuración y rectificación del rumbo de la política antidrogas. A esta propuesta le sigue el reconocimiento del derecho a la ciudad y de las relaciones rurales-urbanas, en torno a la agricultura, la distribución y la producción de alimentos.



Como último punto de su agenda está el fomento a la cultura, los saberes, la generación de conocimiento y la educación para la vida.



