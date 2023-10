¿Pulla a Francia Márquez? La publicidad con helicóptero de candidata a edil en Bogotá

Darly Caicedo, candidata a edil de Engativá, en Bogotá, por el Partido Conservador y Colombia Justa y Libres, viene llamando la atención por su campaña política, la cual, al parecer, tendría una 'pulla' para la vicepresidenta Francia Márquez, según se puede leer en uno de sus avisos de publicidad. No en vano, la aspirante publicó un video en su cuenta de TikTok aclarando las dudas.



“Paremos ya a estos políticos que simplemente nos dicen una cosa en campaña, pero cuando están gobernando toman el poder para servirse a sí mismos” (sic), dijo Caicedo.



Durante esta época de elecciones, los candidatos usan diferentes formas de llegar a las personas para tratar de conseguir su voto. No obstante, hay algunos que llaman más la atención.



Darly Caicedo, candidata a la JAL de Engativá, ha captado la atención por uno de sus mensajes: “No necesito helicóptero para trabajar por Engativá”.



Ante esto, miles de internautas empezaron a suponer que se trataba de una indirecta a la vicepresidenta Francia Márquez, quien estuvo envuelta en una polémica por el uso de este vehículo.



Ante las dudas, hace seis días, Darly Caicedo publicó un video en su cuenta de TikTok y explicó la frase de su campaña que hoy está dando de qué hablar.

La explicación de la publicidad política que dio Caicedo

Al inicio del metraje, Darly Caicedo destacó varios momentos en los que Francia Márquez era protagonista y continuó diciendo: “Hace unos meses la vicepresidenta nos decía esto antes de ser elegida (en el clip se reproducen unas declaraciones de la vicepresidenta Márquez: 'La realidad, después de la campaña, ni siquiera quieren pisar esos territorios porque les representa un peligro). Cuando fue elegida nos dijo esto (en el video aparecen otras declaraciones de la vicepresidenta Márquez: 'Y subí en helicóptero y hoy me vine y salí en helicóptero, y voy a seguir, las veces que vaya voy a ir en helicóptero, pero de malas, soy la vicepresidenta de este país') y hace unas semanas trató muy mal a su colaboradora allí en el Popayán”.



“Es necesario que esto pare ya, es necesario que rescatemos el valor del servicio. Cuando llegamos a estos lugares de autoridad, llegamos para servir a la comunidad, no para maltratar y no para tomar el poder para dañar a otros”, dijo Caicedo.

Además, realizó una invitación para que votaran por ella en las siguientes elecciones.



“Quiero invitarles para que juntos trabajemos por Engativá. El servicio es lo que me identifica. Yo no necesito helicópteros para trabajar por Engativá”, finalizó en el video de TikTok.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

