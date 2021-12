La precandidata presidencial Francia Márquez respondió a las declaraciones que dio el senador y actual jefe de debate, Roy Barreras, en las que aseguró que Márquez se le ofreció para ser la cabeza de lista al Senado de la República.



A lo cual Márquez recordó que su movimiento político, Soy porque Somos, ingresó al Pacto Histórico con la intención de disputarse la candidatura a la presidencia.



“Desde Soy porque Somos entramos al Pacto Histórico para competir en la consulta y ganar la presidencia de Colombia”, aseguró la precandidata presidencial.



Márquez también agregó: “No aceptamos que Roy Barreras nos diga cuál es el lugar que debemos ocupar. Estamos aquí para asumir el mandato del pueblo, de las mayorías”.



Por último, la precandidata señaló que Roy Barreras decidió bajarse de la consulta por sus razones. “Nosotrxs decidimos colectivamente mantenernos”, aseveró.



Algunos medios y muchos corruptos apuestan con todo a dividir el Pacto Histórico.



El Pacto no se divide, se alista para la victoria. https://t.co/ZLB0GQcZVJ — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 28, 2021

Al respecto, el senador Barreras dijo en su cuenta de Twitter: “La manera más eficaz de dividirnos es repetir frases apócrifas. Todos los que hemos competido por la Presidencia y los que aún compiten consideran que tienen alguna posibilidad de ganar, de lo contrario declinarían. Respeto para Francia Márquez y para todos los competidores”, expresó.



En las últimas horas, el movimiento que apoya la candidatura de Márquez, Soy porque Somos, emitió un duro comunicado en el que no solo exige que se tomen medidas contra quienes elaboraron las planchas en el Pacto Histórico, sino que, además, anunció que va a evaluar sí continúa en la coalición de izquierda.



Esto, debido que en el Pacto Histórico se incumplieron los acuerdos respecto a la representación de las comunidades afrodescendientes en la lista del movimiento político al Senado de la República.



"Concordamos en la importancia de la lista cerrada para el Senado bajo el presupuesto de que garantizaba equilibro de género, daba oportunidad a los movimientos sociales más significativos y daría un lugar a los pueblos étnicos, representados allí por los movimientos políticos Mais, ADA y Soy Porque Somos. Esto no se cumplió para Soy Porque Somos. Nuestros logros y aspiraciones fueron seriamente afectados”, dice el comunicado.



La precandidata anunció que el movimiento Soy Porque Somos realizará una asamblea extraordinaria para decidir si continúan o no en el Pacto Histórico de cara a las próximas elecciones presidenciales.

