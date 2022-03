Francia Márquez, la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, candidato oficial del Pacto Histórico a la presidencia de la República, ha dado dos saltos enormes en su vida: su incansable activismo contra los impactos ambientales de la minería en su municipio, que la obligaron a desplazarse por las amenazas en su contra; y las elecciones del 13 de marzo, que la convirtieron en la mujer más ganadora de esa jornada: obtuvo 785.215 votos, incluso por encima del ganador de la consulta de centro, Sergio Fajardo.

De entrada, este es punto a favor de Petro porque se trata de un impulso invaluable a tan corto tiempo de las elecciones. Además, da una muestra de unidad, un aspecto trascendental en unas elecciones tan reñidas.



Precisamente, una de las debilidades de la Coalición de Centro que si bien ha hecho esfuerzos por mostrarse sólida fueron esas fisuras las que les provocaron el débil resultado electoral. Por los lados del Equipo por Colombia ocurre una situación no tan marcada, pero tampoco es un secreto que hubo desavenencias por la situación de Alex Char quien no solo se negó a asistir a debates con sus compañeros, sino que terminó involucrado en un escándalo enorme.



Petro igualmente muestra una coherencia en su discurso en el que ha insistido que busca la presidencia para cambiar el país. Una posición que Francia Márquez comparte a plenitud y que ella ha exhibido a lo largo de sus luchas.



Su lucha contra la explotación minera y la defensa del medio ambiente y el territorio la han convertido en la lideresa afrocolombiana más reconocida del país.



Francia Elena Márquez Mina (vereda de Yolombó, corregimiento de La Toma, municipio de Suárez, Cauca, 1982), dice que siempre le ha tocado empujar la puerta, ponerse al frente, decir “aquí estoy yo”.



Ante el mundo y ante el gran público en Colombia se dio a conocer en el 2018, cuando le fue concedido el Premio Goldman, considerado como el Nobel ambiental, pero desde los 15 años es una activista que lucha por la defensa de su territorio frente a los desmanes de la minería.



Carlos Rosero, un histórico líder del movimiento Proceso de Comunidades Negras (PCN), que la conoce desde esa época, la recuerda como una niña, al principio, muy tímida: “Iba a las reuniones, pero no hablaba. Yo creo que era como una esponja que lo iba asimilando todo. Pasaron los años, y tras un proceso de formación empezó a soltarse y a hablar en público. Un día explotó con una fuerza impresionante”.



Francia Márquez es hija de Gloria María Mina López y de Alfredo Márquez Trujillo. Si suma los hijos de sus padres, son once hermanos. Es madre de dos hombres. Estudia escritura creativa. A veces envía mensajes a las cuatro de la mañana porque sufre de insomnio. Cuando habla, es precisa en sus palabras. No dice pobres, dice empobrecidos. No dice esclavos, dice esclavizados.



En el 2014 impulsó una movilización que se conoció como la Marcha de los Turbantes, un recorrido de casi un centenar de mujeres que salieron desde La Toma hasta Bogotá, para exigirle al Gobierno que retirara los títulos mineros que se habían concedido después de una violenta incursión paramilitar y que prácticamente expulsaban a los habitantes de ese corregimiento de su propio territorio.



Francia y otros líderes de su comunidad presentaron acciones de tutela, lograron parar las órdenes de desalojo, defendieron el derecho a la consulta previa y consiguieron que la Corte Constitucional reconociera en una sentencia que La Toma es un territorio ancestral, por lo que se suspendieron –pero no se anularon– los títulos que habían convertido al corregimiento en una inmensa mina donde Francia y su gente no cabían.



Francia Márquez tiene actitud de guerrera, de rebelde. Es capaz de contar sus tragedias entre carcajadas, pero se necesita mucho tiempo para establecer una verdadera cercanía con ella. De entrada, parece desconfiada, un poco a la defensiva, aunque sus amigos dicen que depende del contexto. La definen más bien como cauta. Y leal. Y frentera. Y terca.



POLÍTICA