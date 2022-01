Francia Márquez bien puede ser el ejemplo de la distancia que existe entre el centro del país y la Colombia profunda. Por eso la primera pregunta es: ¿Quién es Francia Márquez?

Bueno, soy una mamá, una mujer madre cabeza de familia, tengo dos hijos. Como a muchas otras mujeres de este país me tocó ir a la mina, ir a la finca a sembrar, ir a trabajar en casas de familia para sacarlos adelante. Mi primer hijo lo tuve a los 16 años, estando todavía en el colegio. Me tocó criarlos, pero conté con la ayuda de mi mamá, mis hermanos, mis tíos, mis abuelos, que siempre estuvieron ahí acompañándome.

¿Dónde nació y creció?

​Crecí en una montaña surcada por dos ríos, el río Ovejas y el río Cauca. Haber nacido ahí, en medio de sus ríos, en un territorio bastante golpeado por el conflicto armado, por el abandono del Estado, por el racismo y el patriarcado, por las violencias machistas, me fue forjando con un carácter y una sensibilidad humana por la vida desde el instinto maternal, desde el instinto del cuidado. Y bueno, el haber crecido al lado de una comunidad negra a la que pertenezco, también me forjó en términos culturales, espirituales, de construcción colectiva, de vernos como una familia extensa. Somos una comunidad con mucha escasez, pero, en medio de todo, sonreímos con alegría.

Precisamente la circunstancia de haber nacido entre dos ríos llevó a que el paso de la vida la convirtiera en su guardiana, básicamente en contra de la minería ilegal. ¿Cómo ha sido esa lucha que, por lo demás, es peligrosa y le ha costado por lo menos un atentado?

Eso lo aprendí de mis abuelos maternos, con quienes me crie gran parte de mi vida. Desde muy pequeña me enseñaron cómo cuidar el río, y a relacionarnos con él. Nuestras vidas circulaban alrededor del río, hicimos minería artesanal todos los días, y cuando no era minería, era la pesca, o ir a lavar la ropa, o ir a recrearnos, a divertirnos, a nadar. Explicarle eso a una persona de la ciudad es difícil, pero esa relación con el territorio genera un gran arraigo desde muy chiquitos, que a veces uno se queda corto para describir. Es que yo desde los 5 años fui enseñada por mi abuela a mover la batea. Mi abuelo me enseñó a sembrar. Mi abuela araba la tierra y nos entregaba los pedacitos de palo de yuca para que los fuéramos a sembrar. Y con cuánto orgullo los veíamos crecer. Crecí ordeñando vacas, tomándome la leche ahí recién salida de la teta de la vaca. Eso es lo que ha hecho que valore el territorio como un espacio de vida, como nos lo enseñaron desde muy pequeños.

¿Cuándo llegó la minería ilegal?

​Más o menos en el año 95 aparecieron las primeras retroexcavadoras. Estábamos sorprendidos, nunca habíamos visto esa maquinaria pesada. Hacer minería artesanal es duro, porque toca jalar las piedras con las propias manos, y ver que esas máquinas movían esas piedras con tanta facilidad, y que podíamos ir atrás con la batea, con el almocafre, con la pala, al principio nos pareció increíble. Pero pasaron unos años y nos dimos cuenta de los estragos que eso fue generando al río.

Imagino que la gran perjudicada fue la pesca…

​La forma de pescar en el río Ovejas eran las barbacoas, y cada familia tenía la suya propia; entonces, la barbacoa de los Mina, la barbacoa de los Balanta. Había unos hilos, les llamábamos, que eran los lugares donde se ponía la barbacoa, donde las piedras estaban muy ancladas y ahí, a contracorriente, se colocaba la barbacoa para que en el tiempo de subienda de los peces cayeran ahí. Cuando llegaron las retroexcavadoras dañaron todos los hilos. Los peces empezaron a morir, y desde ahí fuimos generando una conciencia de lo que ese tipo de minería le hacía al río y las pérdidas que nos causaba a nosotros. Allá la mayoría de las mujeres eran las que hacían minería artesanal. Después de la llegada de las retro, a muchas de las mujeres les tocó venirse a trabajar a Cali en casas de familia, porque sus fuentes de ingreso, que eran la minería articulada con la agricultura, ya no daban.

A raíz de esa situación que me describe, ¿cuál piensa que pueda ser hoy el motor de desarrollo económico en su región?

“Tengo once hermanos, y de todos, la única que ha podido pisar las puertas de una universidad he sido yo. Ahora lo

que sigue es entender que no somos lo que nos han dicho”. FACEBOOK

TWITTER

No podría decir que no sea la minería. Pero la que se hacía cuando era una minería limpia, en la que la gente no usaba ni mercurio, ni cianuro, ni nada de eso. Vivo en una comunidad que no tiene agua potable, y a los niños se les han llegado a encontrar hasta diez partículas de mercurio en el cuerpo. La gran minería, esa que nos trajeron de fuera, genera un impacto irreversible, no solamente en el medioambiente sino en la salud, pero también en la cultura y en las prácticas ancestrales de producción. Eso genera un desarraigo en la gente. Pero también hay que seguir fomentando la agricultura; allá la gente vivía del café, de la caña panelera y de productos de pancoger. Hoy, tristemente pues tengo que decir que en muchos de nuestros municipios se han ido imponiendo los cultivos ilícitos, que también generan un impacto terrible para las comunidades, en términos de la violencia que traen.

Ante la variedad de maneras como hoy se definen las personas desde el punto de vista raizal y racial, ¿a usted cómo le gusta que la describan? Como una mujer negra (negrita jamás, desde luego) o como afrodescendiente?

Me identifico como afrodescendiente. Y, bueno, hemos ido resignificando nuestra negrura, porque años atrás uno sentía vergüenza. Nos decían que los negros somos esclavos. No. Nosotros no somos esclavos, somos seres humanos libres, que fuimos esclavizados.

El problema son las asociaciones, porque el color negro es negro y el color blanco es blanco, ¿no?

Claro, son colores, pero como sociedad, esos colores se han usado para decir quién es superior y quién es inferior.

¿Colombia es un país racista?

​(Sonriendo dice): Obvio. Hemos vivido el racismo y no solamente va desde que te digan negra o negro, sino hasta el racismo en términos sistemáticos, estructurales. El racismo que viene desde las instituciones del Estado que dice, bueno, en esos territorios la humanidad de esas personas no importa porque se les categoriza como negros, y entonces son seres inferiores y su humanidad importa menos que la de los demás. Los territorios racializados son los mas empobrecidos de este país, donde se ejerce la violencia sistemática, armada, estructural. Son los territorios donde los niños no tienen esperanzas de ir a una escuela digna. O los jóvenes de pisar las puertas de la universidad. Yo le cuento una anécdota: Tengo once hermanos, y de todos, la única que ha podido pisar las puertas de una universidad he sido yo. Ahora, lo que sigue es entender que no somos lo que nos han dicho, pues hay mucha gente negra que se ha ido esforzando por salir adelante, por prepararse, por ser un ejemplo para muchos niños y niñas, para poder empujar procesos de dignidad.

Francia, ¿sus hijos han podido estudiar?

​Sí, terminaron los dos el bachillerato. Uno está haciendo un premédico para irse a estudiar medicina a Cuba. Mi otro hijo está estudiando inglés, en Estados Unidos.

Antes de pasar al tema electoral, le pregunto a Francia Márquez: ¿a los colombianos hay que entregarles plata? ¿A cuáles? ¿Cuánta? ¿A cambio de qué?

No… La pregunta es quién nos entrega la plata a los colombianos. Este es un Estado social de derecho, ¿no? Que se sostiene con los impuestos y las contribuciones que hacen los mismos colombianos. Y si hay un Estado social de derecho, este debe velar por el bienestar de todos y todas las colombianas. Eso no significa que les den dinero. No creo que haya que tener un estado de mendicidad, pero sí que este Estado debe velar por el bienestar, porque si no, no tiene razón de ser.

Facebook Twitter Linkedin

Francia Mrquez´, en asamblea, anuncia que sigue en Pacto Histórico Foto: @FranciaMarquezM

Francia, hay personas que la describen como una persona complicada. Otros dicen, no, es que Francia tiene carácter para pararse y decir No, cuando algo no le parece. Como se paró frente a las listas del Pacto Histórico, que no le gustaron. ¿Ya pasó esa página?

Simplemente aprendí con mi comunidad el sentido de la dignidad, aprendí que la dignidad no tiene precio, y que uno no puede conseguir su bienestar con el sufrimiento de los demás. Hay que luchar por vivir dignamente y en comunidad. Y eso es lo que hoy estamos proponiendo en este camino político que recorremos. Y bueno, la política no nos ha permitido a todos los colombianos y colombianas vivir en dignidad, la mayoría vive con miedo, con hambre, con incertidumbre, sin empleo, sin salud, sin educación, sin techo. Y esas incertidumbres humanas impiden que seamos un país con amor, un país feliz y sin violencia, que surge cuando la gente no tiene oportunidades.

Parecía que el Pacto Histórico, al lado de Gustavo Petro, iba a ser el espacio de las oportunidades para la gente afro, para los raizales, para los indígenas, que no se han sentido representados en la política tradicional. ¿Qué pasó?

Pues que mangonearon de lo lindo en la distribución de esos cupos en la lista al Congreso del Pacto Histórico. Ahí se pusieron senadores repitentes, metieron a sus esposas, a sus asistentes, a sus financiadores, a sus cuñadas, y los cupos que iban originalmente para los raizales, pues se acabaron.

¿Eso no fue como un caso de nepotismo, que merecía a una Francia Márquez de pie?

​Siempre he estado de pie. O sea, si intentaron asesinarme en 2019, me puse de pie para seguir la lucha; fui desplazada hace seis años, y he sido perseguida y amenazada muchas veces, y si sigo de pie aquí, es por algo. No puedo negar que no me dolió lo que pasó en esas listas. ¡Negarles la posibilidad a líderes como Carlos Rosero y a Vicenta Moreno, personas que para nosotros tienen un significado importante en la lucha del pueblo negro, eso me dolió profundamente, y se los dije a todos los del Pacto Histórico, no a Petro.

¿Y por qué no a Petro?

​Porque aunque muchos digan que el Pacto Histórico es Petro, yo creo que el Pacto Histórico somos todos los que estamos construyendo ese proyecto político de nación. Un proyecto que se construye en la diversidad y desde abajo. A muchos nos dolió lo que pasó pero tenemos que seguir para adelante, porque los retos que tienen las comunidades hoy en los territorios son muy grandes. Hace dos días estaba yo en Buenos Aires, en una comunidad que se llama Honduras, fui a acompañar a un compañero al que se le murió la mamá, y apenas salimos de allá, a un kilómetro de donde estábamos, hubo un tiroteo donde murieron dos indígenas, y un escolta que estaba protegiendo a estos líderes. Entonces, esa situación es la que nos dice, esto tiene que cambiar, este país no puede seguir así. Y por eso nos mantenemos firmes, y de pie, porque más allá de las mezquindades, más allá de los intereses, está un propósito mayor, que es lograr que este país viva en paz, sobre todo para los que más están sufriendo las consecuencias del conflicto armado, que son la gente negra, la indígena, los jóvenes, las mujeres, los niños.

Pero usted ya arregló su problema con el Pacto Histórico: se queda…

​En la asamblea con más de 250 personas de Soy Porque Somos que hicimos la semana pasada, tomamos la decisión de seguir. Yo hubiera podido decidir que nos íbamos, el 13 de diciembre, cuando se inscribió la lista, pero creo en la construcción colectiva y por eso no tomé esa decisión sola. Permaneceremos en el Pacto Histórico, más allá de todas estas situaciones que se presentaron con lo de la lista al Senado.

¿Luego para sus admiradores quedan esperanzas de verla todavía de candidata o de precandidata vicepresidencial?

Vamos a trabajar primero para vencer a Petro, porque es el contrincante más poderoso, no solo del Pacto Histórico, sino de muchas otras alianzas. Esperamos que nuestra presencia en la política irrumpa con la política tradicional. Queremos introducir otros valores en la política, los que sean necesarios. Y esperamos que nuestra candidatura impulse a las mujeres a participar, a tomar decisiones, a usar el amor maternal y el instinto del cuidado, para hacer de este un país distinto. Nosotras somos la mayoría y creo que si nos juntamos como mujeres, más allá de las diferencias, podemos hacer un cambio rotundo para esta nación que tanto lo necesita.

¿Y por qué es que quiere derrotar a Petro?

(Risas) Para ganar la consulta con el Pacto Histórico, como primer propósito, y luego ganar la Presidencia. Yo creo que se vería bonito que una mujer de región, de territorio empobrecido, y con todas las luchas que hemos dado, pues lidere este país. ¿No le parece?

MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO

Otras noticias