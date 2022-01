En el primer cara a cara con 10 precandidatos a las Elecciones Presidenciales de 2022, la precandidata Francia Márquez responde las preguntas del panel y habla de sus propuestas si fuera escogida como presidente.



(Siga el debate en vivo: Elecciones Colombia 2022: siga el cara a cara de aspirantes presidenciales)



Siga en este artículo cada una de las respuesta de la aspirante a la Presidencia de Colombia.

¿Negociaría con el ELN y bajo qué condiciones?

"Creo que hay que hacer la paz no solamente con el ELN. Hay que hacer la paz con todos los actores armados, incluyendo las Fuerzas Armadas del Estado colombiano, que también violentan los derechos de la ciudadanía, de la gente empobrecida, de la gente excluida, de la gente marginalizada", declara Márquez.



La precandidata considera que el compromiso es "silenciar los fusiles porque nuestro pueblo no aguanta más". Y aprovecha para enviarle el siguiente mensaje al ELN: "de aquí a que lleguemos a ser gobierno, hay que hacer una tregua, porque la gente está sufriendo en territorios como Arauca, como el Chocó, como Buenaventura, como Cauca". También le pidió desmovilizarse a los paramilitares que no lo han hecho.



"A las disidencias de las Farc, paren ya. Es la gente más empobrecida quien ha tenido que padecer", dice. Agrega que los ríos y territorios se han bañado de sangre y se convirtieron en cementerios.



Al principio de su intervención, la candidata expresó lo siguiente dirigiéndose al candidato Óscar Iván Zuluaga: "En primer lugar, tengo que decir que me alegra que el señor Zuluaga esté hablando de negociación con el ELN porque tristemente su gobierno hizo trizas la paz y nos condenó a seguir viviendo sometidos en el miedo y en la zozobra, en el desplazamiento forzado. Y hoy, el asesinato de líderes y lideresas no para en departamentos como el Cauca".

Sobre asuntos agrícolas en Colombia

"Yo creo que no es posible que no vamos a fortalecer la producción de alimentos nacionales, y que lo que va a prevalecer es la importación de alimentos, cuando hay más de de 2 millones de personas muriendo de hambre en este país. Eso es miserable", empieza diciendo.



Y agrega que a los paperos y a los caficultores 'los quebraron' con tratados de libre comercio. "Aquí la panela del Cauca no tiene opción. Entonces, ¿de qué están hablando? ¿De qué soberanía alimentaria le hablan al país si nos han condenado a vivir en el hambre?", dice.



La precandidata considera que "hay necesidad de fortalecer, como primer renglón de la economía nacional, la soberanía alimentaria. Y agrega: "No es posible que se estén importando 14 millones de toneladas de alimentos mientras la gente que producía en el campo se quebró".



Además, afirma que el 'gobierno del uribismo, que nos ha gobernado por más de 20 años', no ha permitido 'vivir en dignidad'.



Márquez propone fomentar un sistema de producción agroecológico que recupere la industria nacional y la soberanía alimentaria como primer renglón de la economía.

La candidata habla sobre corrupción

"Yo creo que pararse aquí a decirle al país que vamos a luchar contra la corrupción, cuando grande de los que aquí están presentes los han obtenido precisamente de la corrupción, yo creo que es mentirle al país".



Márquez agrega que hablar de corrupción implica "evitar que niños y niñas se mueran de hambre en el país"; también, evitar que los recursos para llevar agua potable y educación a los territorios de dilapiden por quienes "han ostentado el poder el Estado y han usado de eso su propia empresa".



Asimismo, dirigiéndose a los otros precandidatos, afirma lo siguiente: "Yo creo que este país los ha visto a muchos de ustedes actuar dentro de estas estructura de gobierno. Y, en coherencia, se siguen poniendo los muertos; en coherencia, niños y niñas siguen muriendo en La Guajira, en el Chocó, en Cauca, en muchos lugares; incluso aquí en Bogotá".



Concluye diciendo que "hablar de corrupción implica asumir cerrar las brechas de inequidad y desigualdad en las que vive la gente". Y agrega: "Eso pasa porque muchos de ustedes se cuestionen en sus privilegios; muchos privilegios que han obtenido de las ganancias de la política de la muerte".

¿Habrá reforma tributaria si fuera escogida como presidente?

Sí habrá. Tiene que estar enfocada en justicia tributaria. ¿Eso que quiere decir? Quienes más acumulan capital en este país deben ser quienes más contribuyan, para contribuir al bienestar social de las mayorías empobrecidas.