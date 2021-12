Un revuelo político ha vivido en la última semana la coalición del Pacto Histórico (PH). Esto luego de que Gustavo Petro le diera la bienvenida al movimiento Independientes y se dejara de lado la exigencia de Francia Márquez de que los primeros puestos de la lista al Senado del PH fueran ocupados por representantes afro.



Márquez habló sobre el futuro que le espera a su movimiento, Soy porque Somos, dentro de la colectividad de izquierda.

¿Continuará con su aspiración presidencial en el Pacto Histórico?

Nosotros vamos a hacer una asamblea para tomar esa decisión.

¿Ya está definido cuándo sería esa asamblea?

Aún no hemos definido cuándo. Seguramente serán los primeros días de enero.

¿Sigue firme en su camino a la presidencia?

Sí. Nos mantenemos firmes en nuestra aspiración presidencial.

¿Continuará haciendo campaña con el Pacto Histórico o como independiente?

Nosotros llegamos como Soy Porque Somos y habrá nuestra decisión si seguimos o nos vamos. Esa es la decisión que vamos a tomar ahora, pero hemos estado desde el 21 de julio cuando anunciamos nuestra presencia y articulación al Pacto Histórico. Y en medio de ese pacto hemos impulsado nuestra candidatura y hemos venido trabajando en la construcción de los mandatos populares.

Muy bien @petrogustavo felicitaciones por esta decisión. Usted decidió honrar sus acuerdos con aliados políticos.

Nosotros seguiremos honrando la palabra con el País. https://t.co/81Ht0fjDyW — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) December 21, 2021

¿Siente que no fueron claros en el Pacto Histórico con lo que habían acordado?

Lo que pasó fue que no se cumplió el criterio de la participación técnica en términos de que hay tres movimientos políticos étnicos en el PH. Hay dos partidos y un movimiento: El partido indígena MAIS, el partido afro ADA y el movimiento Soy Porque Somos. Esas tres colectividades étnicas hoy articulan el Pacto Histórico, las cuales le proponen a este país una agenda y un cambio. Dentro de sus movimientos hay dos aspirantes presidenciales mujeres que somos Uriel Arelis Oriana, del MAIS y yo, de Soy Porque Somos.

¿Qué pasó con las candidaturas al Senado?

Entre esas tres expresiones políticas, en un acuerdo que establecimos, se definió que en los 30 primeros puestos, cada 5 eran étnicos. Según las encuestas somos la segunda fuerza política en el Pacto Histórico y esa segunda fuerza se quedó sin su representación política en el Congreso, porque no se cumplió lo acordado.

¿Y qué era lo acordado?

Se definió que Marta Peralta sería la primera mujer indígena, representando a MAIS y el cupo para el segundo indígena sería para Soy Porque Somos. Arelis estaba en el puesto seis y a nosotros nos correspondería el puesto 11 y esperábamos que nos dieran el puesto 26, pero no fue así.



¿Qué puesto le dieron finalmente?

Le entregaron el número 27 y el 30. Nos dieron los último lugares cuando era el 11 y el 26.

¿Cree que les pusieron conejo?

Yo no sé si conejo o no, yo sólo sé que estoy en una puesta en la que la palabra se honra y yo creo en la palabra porque me enseñaron a creer en la palabra. El punto es que los que estaban definiendo la lista, que hacen parte del colegio electoral, no cumplieron, no entraron la palabra en términos de la participación étnica.

Renuncio al Pacto Histórico porque no honra la palabra con los pueblos étnicos. No estamos luchando solo por un puesto en la lista de senado, estamos exigiendo que se respeten los acuerdos pactados y entre ellos, el puesto étnico, el cual se acordó uno cada 5 renglones. pic.twitter.com/2bSnopH0tF — Vicenta Moreno Hurtado (@VicentaMorenoH) December 21, 2021

Pero desde el Pacto han dicho que sí hay representación de las comunidades étnicas…

Se ha salido a decir que hay personas en representación de personas que son negras y eso está bien. Pero en términos de movimientos políticos que articulan el Pacto Histórico, sólo hay tres movimientos político que llegaron con su etnicidad.

¿A usted no le da la impresión de que el pacto histórico privilegió al grupo de los Independientes, cercano al alcalde de Medellín, antes que a ustedes?

Yo no sé cuáles son las conclusiones. No sé si esa fue una decisión de Gustavo Petro, lo que sé es que había una delegación de un colegio electoral que se determinó que era la responsable conformar la lista con los criterios acordados y no se hizo así.

Pero si les pasó eso, eso rompe la confianza…

Yo creo que es preocupante lo que pasó. Es algo que se tiene que dialogar, que se tiene que resolver, pero no puede ser irresponsable en términos de lo que este país necesita. Lo que sí está claro para mi gente, para quienes yo represento, es que este país necesita un cambio, que signifique más allá de la forma de la política tradicional. Es un cambio que implica poner el mayor esfuerzo para que todo esto se traduzca en bienestar social, en dignidad, en justicia social y para que ese cambio logre que hagamos entre todos los colombianos hacer que el país sea un mejor lugar.

¿Después de lo que sucedió, continúa creyendo en el Pacto Histórico?

Yo creo que el Pacto Histórico es diverso. Es una articulación de diversas expresiones políticas y en esa diversidad la grandeza está en ser capaz de construir una apuesta que realmente signifique. Y todas estas situaciones van a seguir pasando, en términos de la discusión programática, por ejemplo. Esta no será la única tensión que vamos a tener si nuestra decisión es seguir en el Pacto, porque habrá muchas otras y de eso tendrá que salir una apuesta de país.

