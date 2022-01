La precandidata presidencial Francia Márquez, en el primer cara a cara con 10 aspirantes a la Presidencia de Colombia, envió un mensaje a distintos actores armados, como los calificó, en Colombia. Entre ellos, la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC.



(Consulte: Elecciones Colombia 2022: siga el cara a cara de aspirantes presidenciales)





Esto fue lo que dijo.

Al ser cuestionada, junto a los otros precandidatos, si negociaría con el ELN en caso de que se convirtiera presidente de Colombia, Márquez afirmó lo siguiente: "Creo que hay que hacer la paz no solamente con el ELN. Hay que hacer la paz con todos los actores armados, incluyendo las Fuerzas Armadas del Estado colombiano, que también violentan los derechos de la ciudadanía, de la gente empobrecida, de la gente excluida, de la gente marginalizada".



La precandidata considera que el compromiso es "silenciar los fusiles porque nuestro pueblo no aguanta más". En el tiempo que se le concedió para responder, la precandidata también aprovechó para enviarle el siguiente mensaje al ELN:



"De aquí a que lleguemos a ser gobierno, hay que hacer una tregua, porque la gente está sufriendo en territorios como Arauca, como el Chocó, como Buenaventura, como Cauca". dijo. Además, le pidió desmovilizarse a los paramilitares que no lo han hecho.



"A las disidencias de las Farc, paren ya. Es la gente más empobrecida quien ha tenido que padecer", agregó. También expresó que los ríos y territorios se han bañado de sangre y se convirtieron en cementerios.



Al principio de su intervención, la candidata expresó lo siguiente dirigiéndose al candado Óscar Iván Zuluaga: "En primer lugar, tengo que decir que me alegra que el señor Zuluaga esté hablando de negociación con el ELN porque tristemente su gobierno hizo trizas la paz y nos condenó a seguir viviendo sometidos en el miedo y en la zozobra, en el desplazamiento forzado. Y hoy, el asesinato de líderes y lideresas no para en departamentos como el Cauca".



Asimismo, se refirió al asesinato del líder indígena Albeiro Camayo en norte del Cauca este lunes. E hizo mención al homicidio del joven Breiner Cucuñame, también reconocido como defensor del medioambiente, expresando su solidaridad.



