Han pasado cerca de dos semanas desde que el senador Álex Flórez, quien resultó electo por la coalición del Pacto Histórico, protagonizó un bochornoso caso de intolerancia en vía pública en la ciudad de Cartagena. Su comportamiento fue rechazado desde la bancada oficialista y otros frentes, pero ahora, la vicepresidenta Francia Márquez se refirió sobre el caso del congresista.



En su momento, Márquez apoyó una solicitud de dos representantes a la Cámara del 'Pacto', que pidieron que el parlamentista fuera retirado de la lista cerrada por la que participó a una lista cerrada al Senado. Las acusaciones de que Flórez había maltratado a su expareja sentimental y los señalamientos de "machista" figuraron en su momento como motivo para extender la petición.



Francia Márquez aseguró que defenderá los derechos de las mujeres y que por eso considera que el caso de Álex Flórez debe ser investigado. Foto: Mauricio Dueñas. EFE

A la final, Flórez no fue retirado de la lista cerrada por el Pacto Histórico y fue electo para el periodo de 2022-20226, por lo que, en medio de la polémica que aún se mantiene viva, la vicepresidenta Márquez aludió a que "el tiempo me dio la razón", sobre su posición crítica frente al senador.



“(...) Lo expresé en un momento, que él no debería estar en esa comisión, y lo reitero. Hoy el tiempo me da la razón, porque no es una persona que por su andar lleve bien el nombre de este proyecto político, porque es coherencia y es acción”, dijo Márquez en una entrevista con la revista Cambio.



Precisamente, cuando Márquez aún era candidata por el 'Pacto' expresó estar de acuerdo con la petición de las representantes a la Cámara por Antioquia, Susana Boreal y Luz María Múnera, para que Flórez presentara su renuncia inmediata a su aspiración al Senado por algunos señalamientos de violencia en su contra que se conocieron.





La renuncia no se dio, pero la vicepresidenta, en medio de su diálogo con el medio citado, afirmó que la coalición a la que pertenece y le permitió llegar al Ejecutivo no debe mantener "como si nada" y al margen de la discusión por los comportamientos inapropiados de Flórez.



Aunque, tan pronto se conocieron los hechos, los presidentes del Congreso, que pertenecen al 'Pacto' señalaron que desde el Comité Ético se daría una investigación para el caso del senador, después de que tuviera una confrontación en estado de embriaguez con empleados de un hotel en Cartagena y miembros de la Policía Nacional.



El senador Álex Flórez presentó disculpas públicas por su comportamiento inadecuado en Cartagena. Foto: Twitter (@AlexFlorezH) y archivo particular

"Efectivamente hay un acto de reproche de la sociedad frente al comportamiento del señor Flórez, que ya ha sido reiterado (...) No es acomodarnos sino que es ser y tener una visión autocrítica hacia adentro”, agregó la vicepresidenta en la conversación con el medio citado.



Hasta el momento, Álex Flórez no ha sido retirado de su cargo como senador por la bancada del Pacto Histórico, pero tras el escándalo sí fue incapacitado por 15 días luego de iniciar su tratamiento de psiquiatría. El parlamentista aceptó de manera pública, a través de un video, que padece de problemas de adicción con el licor, por lo que se sometería a un proceso para superar su dependencia.



Su futuro en la coalición de gobierno aún es incierto, pero la vicepresidenta Francia Márquez aseguró que mantendrá su postura "cueste lo que cueste", pues considera que es importante la defensa de los derechos de las mujeres y que el caso de Flórez debe ser investigado por el Congreso.

