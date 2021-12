La precandidata presidencial Francia Márquez dejó la puerta abierta respecto a su continuidad en el Pacto Histórico: "Es una decisión que vamos a tomar colectivamente, creemos que este país debe ganar un cambio", dijo la precandidata en Blu Radio sobre la posibilidad de salir de la coalición.



Las declaraciones de Francia se dan luego de que ella mostrara su disgusto con las decisiones que se han tomado en el Pacto Histórico. Rechazó la bienvenida que le dio Petro a aliados del movimiento "Independientes" del alcalde de Medellín, Daniel Quintero.



"Muy bien", le dijo a Petro. "Felicitaciones por esta decisión. Usted decidió honrar sus acuerdos con aliados políticos. Nosotros seguiremos honrando la palabra con el país", agregó con ironía.



Hace unas semanas, Márquez manifestó su inconformidad porque ningún candidato del movimiento que ella impulsa, Soy porque Somos, ocupó los primeros escaños de la lista del Pacto Histórico.



Aunque los candidatos de Márquez sí ocupaban el número 27 (Carlos Rosero) y el 30 (Vicenta Moreno), la molestia es que no estuvieran incluidos en los primeros puestos. "El Pacto no será histórico sin Afrodescendientes en los primeros 15 puestos de la lista a senado", dice un tweet que Francia Márquez retuiteó en su propia cuenta.



Muy bien @petrogustavo felicitaciones por esta decisión. Usted decidió honrar sus acuerdos con aliados políticos.

Nosotros seguiremos honrando la palabra con el País. https://t.co/81Ht0fjDyW — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) December 21, 2021

Luego de la protesta de Márquez algunos integrantes del Pacto Histórico, entre ellos Gustavo Bolívar, actual cabeza de lista al Senado por dicha colectividad, tuvieron una reunión con el objetivo de lograr un acuerdo para que las apuestas de Francia ocuparan los primeros escaños. Incluso, Petro solicitó "recuperar el renglón 11 para afrodescendientes y correr los inscritos hombres al senado un puesto a partir del once".



Al parecer no hubo acuerdo alguno y, al contrario, Petro ratificó la participación en el PH del exconcejal de Medellín, Álex Flórez, quien fue destituido por el Consejo de Estado y actualmente ocupa el puesto 11 al Senado en representación del movimiento "Independientes". El mismo Flórez aceptó la propuesta y agregó: "Propongo que no sólo nos movamos del 11 en adelante: Wilson Arias, César Pachón y otros, sino también los primeros 10: Roy Barreras, Pedro Flórez, entre otros".



Sin embargo, Petro reafirmó su participación con un "Bienvenido 'Independientes' de Medellín al Pacto Histórico".

Renuncio al Pacto Histórico porque no honra la palabra con los pueblos étnicos. No estamos luchando solo por un puesto en la lista de senado, estamos exigiendo que se respeten los acuerdos pactados y entre ellos, el puesto étnico, el cual se acordó uno cada 5 renglones. pic.twitter.com/2bSnopH0tF — Vicenta Moreno Hurtado (@VicentaMorenoH) December 21, 2021

"La regla es que uno de cada cinco debe ser étnico. A mí no me interesa a quién pongan en la lista, me interesa que los acuerdos se cumplan", dijo Francia Márquez.



Por ahora, Vicenta Moreno y Carlos Rosero, las opciones afro de Márquez, renunciaron a la lista del PH luego de no quedar en una posición viable. "No estamos luchando solo por un puesto en la lista de senado, estamos exigiendo que se respeten los acuerdos pactados y entre ellos, el puesto étnico, el cual se acordó uno cada 5 renglones", explicó Moreno.



"No estamos dispuestas a seguir construyendo en espacios que nos dejan en el lugar de la muerte, construir justicia requiere reconocer las bases que producen las injusticias y moverse del lugar de privilegio abriendo espacio a les que hemos estado históricamente excluidos", dijo.



Iván Cepeda, quien también hace parte de la lista al Senado del PH, también se manifestó en contra de la decisión: "Triste y reprochable que candidaturas de Soy porque somos de Francia Marquez, no hayan tenido un lugar digno en la lista al senado del Pacto Histórico. Esa responsabilidad nos cabe a los partidos de la coalición. Trabajamos para que esa injusta situación tenga vías de reparación".

Triste y reprochable que candidaturas de @soyporquesomos_ y @FranciaMarquezM no hayan tenido un lugar digno en la lista al senado del Pacto Histórico. Esa responsabilidad nos cabe a los partidos de la coalición. Trabajamos para que esa injusta situación tenga vías de reparación. — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) December 21, 2021

