Las razones del CNE para entregarle personería al partido de Francia Márquez

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó este 20 de diciembre que Soy Porque Somos, movimiento fundado por la vicepresidenta Francia Márquez, tendrá personería jurídica. De esta forma, el país pasa a tener 37 partidos políticos y la segunda en el Ejecutivo también será cabeza de una colectividad, al igual que el presidente Gustavo Petro con la Colombia Humana.



La determinación se da en el marco de la 'partiditis' que aqueja al sistema político colombiano por cuenta del proceso de paz con las antiguas Farc y a otros precedentes judiciales. Soy Porque Somos venía buscando personería de distintas maneras, incluso sus miembros lo intentaron con un pedido de escisión al Polo Democrático, que la colectividad aprobó pero que no alcanzó a ser tramitado ante el CNE.



La solicitud de personería jurídica fue liderada por la representante Cha Dorina Rodríguez, la primera palenquera en el Congreso y que llegó a la listas del Pacto Histórico en Bolívar de la mano del Polo Democrático. La representante pidió la personería fundamentada en su elección y que Francia Márquez fue escogida como vicepresidenta, ambas con el aval del Polo, pero provenientes del movimiento afro.



En la solicitud se señala que “es procedente dicho reconocimiento a partir de la elección de Francia Márquez Mina como vicepresidenta de la República y de Dorina Hernández como representante a la Cámara por Bolívar como candidatas de Soy Porque Somos al interior de la coalición del Pacto Histórico para el periodo 2022-2026”.



Asimismo, Hernández expresó que debían ser reconocidos como un partido oficialmente debido a que Soy Porque Somos “participó activamente en las elecciones a la Cámara” por las listas del Pacto en Bolívar y “superaron el umbral del 3 por ciento para esa corporación, al igual que los partidos y movimientos que mantuvieron sus personerías jurídicas”.



En ese sentido expresaron que la Constitución es clara en su artículo 108 que los movimientos que obtienen una votación superior al 3 por ciento de los sufragios deben ser reconocidos como partidos. Asimismo recordaron que la jurisprudencia ha abierto la puerta a mayores interpretaciones a esta norma.



“La decisión de la Corte reseñó lo valioso del pluralismo político en el marco de las democracias y la necesidad por priorizar el principio democrático ante las barreras legales que pueden existir en nuestro ordenamiento”, expresó la solicitante.



Todos estos argumentos fueron incluidos en el recurso que fue presentado el 14 de julio ante el CNE. El reparto le tocó a la magistrada Maritza Martínez, que como parte del procedimiento citó a la vicepresidenta a declarar en medio del pedido, que no se originó en ella pero sí lo coadyuvó.



“Durante su testimonio, la señora vicepresidenta entregó al despacho ponente documentos adicionales sobre la plataforma política de la agrupación y su trayectoria electoral, mismos que fueron también recibidos mediante correo electrónico el pasado 15 de agosto”, se lee en la resolución aprobada por la sala plena del CNE.



Bajo esta argumentación, la magistrada Martínez expresó que había lugar a la solicitud fundamentados tanto en la elección de Márquez como vicepresidenta así como el escaño logrado por Hernández. Entre las razones expuestas es que se logró probar que Soy Porque Somos tenía una autonomía anterior a su sumatoria al Polo para las elecciones del 2022.



“El movimiento político inició la consolidación de su actividad política en el año 2017 con la decisión de inscribirse en las elecciones para Cámara Especial de Comunidades Afro del año 2018. Posteriormente, en las elecciones del año 2022, la colectividad suscribió un acuerdo político con el Polo Democrático Alternativo para participar al interior de la coalición del Pacto Histórico en las elecciones al Congreso y Presidencia de la República”, se lee en los argumentos tenidos en cuenta por la magistrada Martínez.



Incluso la magistrada señala como prueba que Soy Porque Somos se presentó con Francia Márquez en 2018 para que esta disputara una de las dos curules afro pero al final quedaron en cuarto lugar. Luego se dieron las elecciones de 2022, en las que hubo acuerdos programáticos con el Polo para que este les diera los avales, pero no perdieran su independencia como movimiento.



Sobre esto, la resolución citó a los solicitantes: “Se hizo un consenso político en que nuestra hermana Dorina asumiera la cabeza de lista por el Pacto Histórico en el departamento de Bolívar como una reivindicación, como una armonización frente a las dificultades que había tenido el movimiento político Soy Porque Somos dentro del Pacto. Entonces allí viene la decisión de que una vez ya habíamos hecho un acuerdo con el Polo Democrático para avalar a nuestra candidata presidencial a la consulta (…) pues dijimos, siempre hemos estado articulados con el Polo, pues lo más coherente es avalar a la compañera Francia Márquez por acá y también a nuestra hermana de Dorina Hernández en la Cámara por Bolívar”.



Teniendo en cuenta todos estos elementos, se lee en el documento proyectado por la magistrada de la sala plena que se debe extender la figura de superación del umbral debido a que determinaciones judiciales anteriores han dicho que se “ha señalado que la superación del umbral exigido en el artículo 108 de la Constitución por parte de la coalición habilita el reconocimiento de la personería jurídica a favor de las agrupaciones políticas que hayan pertenecido a esta aun cuando no hayan otorgado directamente el aval al candidato que resultó elegido”.