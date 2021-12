Francia Márquez Mina sigue mostrando su profunda molestia por la elaboración de las listas al Congreso del Pacto Histórico en el que miembros de las comunidades afrodescendientes fueron excluidos para darles paso a otros aspirantes.



(En contexto: Petro: ‘Colegio electoral del Pacto se voló renglón étnico’)



Es tal su inconformidad que en las últimas horas emitió un duro comunicado en el que no solo exige que se tomen medidas contra quienes elaboraron las planchas, sino que, además, anunció que va a evaluar sí continúa en la coalición de izquierda.



(Puede leer: Francia Márquez evaluará su futuro en el Pacto Histórico)

Según Márquez, la lista al Senado que realizó el Pacto Histórico “no fue el resultado de construcción colectiva y los criterios para asignar cada uno de esos cupos no fueron explícitos”.



“En el Pacto Histórico asumimos los acuerdos como una guía de criterios y principios. Asumimos ser parte de los distintos organismos del Pacto Histórico, así aún no tuviesen la dinámica ni la apertura necesaria para una mayor participación.



"Concordamos en la importancia de la lista cerrada para el Senado bajo el presupuesto de que garantizaba equilibro de género, daba oportunidad a los movimientos sociales más significativos y daría un lugar a los pueblos étnicos, representados allí por los movimientos políticos MAIS, ADA y Soy Porque Somos. Esto no se cumplió para Soy Porque Somos. Nuestros logros y aspiraciones fueron seriamente afectados”, dice el comunicado.



(Le recomendamos: Francia Márquez, por divisiones con Petro, analiza irse del Pacto Histórico)

Gustavo Bolívar, Francia Márquez, Gustavo Petro Foto: @FranciaMarquezM

La precandidata dijo que, aunque entiende que la política es dinámica, “si el Pacto Histórico quiere ser una apuesta que mantenga la esperanza de nuestros pueblos, los acuerdos no podrán seguir siendo redefinidos de manera unilateral, ni incumplidos”.



“El Pacto Histórico precisa ampliar su democracia interna, redefinir sus reglas, mecanismos y métodos, para enaltecer la política y honrar el compromiso con los pueblos y colectivos hasta hoy marginados del Estado, los más que siempre son tratados como menos y que quieren pasar la página de la cultura del incumplimiento de los acuerdos, la guerra y la exclusión”, añadió Márquez en el documento.



La precandidata anunció que el movimiento “Soy Porque Somos” realizará una asamblea extraordinaria para decidir si continúan o no en el Pacto Histórico de cara a las próximas elecciones presidenciales.



Francia Márquez Mina es una líder afrodescendiente del Cauca quien ha dedicado buena parte de su vida a defender su territorio de la minería inconstitucional otorgada por el Gobierno sin consulta previa y en el marco del conflicto armado, la minería ilegal y los proyectos extractivos.



De hecho, por esta labor recibió el Premio Goldman, equivalente del Premio Nobel para los líderes sociales que han dedicado su vida a la protección de la Tierra, entre otros galardones.

REDACCIÓN DE POLÍTICA

En Twitter @PoliticaET

