Gustavo Petro, dirigente de izquierda y quien según todas las encuestas encabeza hoy la intención de voto a la Presidencia, se reunió este lunes hacia el medio día con César Gaviria Trujillo, expresidente y jefe del partido Liberal.



La reunión duró dos horas y media y se llevó a cabo en el apartamento del exmandatario. Antes del encuentro, ambos líderes políticos habían dejado saber, a través de personas cercanas a sus respectivos círculos, que se trataba de un "simple café".

A pesar de esto es evidente que sobre la mesa está la posibilidad de una alianza que podría cambiar el escenario político tras las elecciones de este 13 de marzo cuando quede, en buena medida, la baraja oficial de candidatos a la Casa de Nariño.



De hecho, Gaviria le propuso que se volvieran a reunir después de las elecciones legislativas. También ha trascendido que el líder del partido Liberal le indicó que él no puede tomar una decisión en solitario, sino que será la colectividad la que tome esa decisión, en una convención nacional tras esos comicios.



César Gaviria y Gustavo Petro.

Durante la reunión se habló de una renta básica en Colombia, la autonomía del Banco de la República, el Estado de derecho, propuestas para que se acabe con las excepciones tributarias para los más ricos del país y las EPS.



También hablaron de oportunidades para la gente, educación, el campo colombiano, la política internacional y la importancia de darle estudio y manutención a los universitarios.



Gustavo Petro y César Gaviria. Foto: Cortesía

El expresidente había asegurado en dialogo con 'Noticias Caracol' que "Nosotros con Petro queremos tener una discusión de los temas. En algunos estamos identificados con él, él representa sectores muy marginados de la sociedad colombiana; en otros no, como el Banco de la República o sobre la salud”.



Indicó en ese momento que rechaza su propuesta de que el Banco de la República imprima más billetes, pues "nos llevaría al camino del populismo y la inflación".



También dijo que no está de acuerdo su propuesta de reforma a la salud, que llevaría a la eliminación de las EPS. "De las instituciones públicas de Colombia es lo que mejor funciona. Están proponiendo que eliminen las EPS. ¿Y entonces cuando la gente se enferme qué va a hacer?", dijo Gaviria.



