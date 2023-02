Federico Gutiérrez, excandidato presidencial, le solicitó al Consejo Nacional Electoral que le otorgue personería jurídica a su movimiento Creemos, con el cual ganó las elecciones para la Alcaldía de Medellín en el año 2015.



Bajo ese mismo movimiento se presentó a las elecciones presidenciales del año pasado, las cuales perdió en primera vuelta, aunque consiguió un buen número de votos: 5.058.010.



(Puede leer: Metro de Bogotá: Fico habló de 'extorsión' y 'chantaje' del Gobierno Petro)

Gutierrez ahora está enfocado en fortalecerse de cara a las elecciones regionales que se llevarán a cabo el 29 de octubre este año. Los colombianos, ese día, elegirán a los próximos alcaldes, gobernadores, ediles, diputados y concejales.



Todos los partidos políticos ya están adelantando sus estrategias para poder ganar la mayor cantidad de cargos posibles. Además, será la oportunidad para medir de nuevo las fuerzas políticas del país luego del triunfo del Pacto Histórico en los comicios presidenciales.



Eso lo tiene claro el exalcalde de Medellín, quien pese a que no ha confirmado si se lanzará o no, ya está concentrado en armar listas al Concejo de Medellín, la Asamblea de Antioquia y ayudando en algunas ciudades para tener candidatos únicos.

Esto ya lo había confirmado en noviembre del año pasado, cuando anunció: "Desde nuestro movimiento Creemos tendremos candidatos propios y también apoyaremos a quienes logren consensos. Colombia nos necesita unidos".



Previamente, compartió una fotografía con Rodrigo Lara, quien fue su fórmula vicepresidencial. Allí adelantó que ambos están trabajando para consolidarse.

Rodrigo Lara y Federico Gutiérrez. Foto: Twitter Fico Gutiérrez

Su propuesta, según ha dicho, es "armar bloques y que de ahí salga un solo candidato y que empecemos a recuperar ciudades que perdieron su rumbo".



A través de sus redes sociales ha dicho que cómo no se va a preocupar frente a las reformas que el Gobierno planea sacar adelante este año en el Legislativo, como la pensional, la de salud o la laboral.



El exministro Luis Felipe Henao, quien se desempeñó como jefe debate para la campaña presidencial de Fico, aseguró que la solicitud de la personería que le hicieron al CNE "tiene todos los méritos para obtenerla".



"Confiamos en la democracia y en las instituciones. En las elecciones regionales de este año, Colombia empezará a corregir su rumbo", aseguró Henao. Y es que no hay ninguna duda de que Fico ha sido uno de los principales opositores de las gestión del presidente Petro, por eso su intención de fortalecerse para restarle el poder político al Pacto.



(En otras noticias: 'Si la Alcaldía no acepta nada, pues no financiamos proyectos de Bogotá': Reyes)

La carrera por la Alcaldía de Medellín va más allá de petrismo vs. uribismo



Ahora bien, hay que tener en cuenta que Antioquia será la joya de la corona para las elecciones regionales de octubre. ¿Por qué? La derecha y la izquierda, así como sectores de centro, se disputarán tanto la Alcaldía de Medellín como la Gobernación de Antioquia para comenzar a construir un nuevo proyecto político de cara al 2026. Hay quienes señalan, incluso, que será una contienda entre petrismo y uribismo, pero lo cierto es que la disputa va mucho más allá.



Por ahora, el panorama no está claro y aunque suenan muchos nombres, oficialmente son pocos los precandidatos, pues se está a la espera de que un jugador clave, que puede cambiar el tablero de ajedrez, defina una eventual candidatura.

Federico Gutiérrez. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Si el excandidato presidencial Federico Gutiérrez se lanza a la Gobernación o a la Alcaldía de Medellín, hoy tiene serias opciones de ganar, teniendo en cuenta la buena imagen que tiene en la capital de Antioquia y los votos que obtuvo en las presidenciales en ese departamento.



Fico, quien ya fue alcalde Medellín por su movimiento Creemos, obtuvo más de 1’300.000 votos en el departamento y en Medellín más de 600.000, por lo que su capital político está bastante consolidado. Sin embargo, aún no define si se lanza o esperará hasta 2026 para la Presidencia de la República. Pero solo hasta abril se conocerá su decisión.



Lo que sí es cierto, es que algunos sectores están esperando que Fico se decida, pues como sería el rival a vencer, podría ser un factor fundamental para que otros candidatos tomen decisiones con respecto a sus aspiraciones y si van a la alcaldía o gobernación.



Pero si Fico no se lanza, se habla de un nombre que tendría todo su apoyo. Se trata de Jorge Londoño de la Cuesta, exgerente de Empresas Públicas de Medellín durante la administración de Gutiérrez.



(Acá puede leer el análisis completo)

Aura Saavedra Álvarez y Mateo García

REDACCIÓN POLÍTICA