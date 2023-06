Este 5 de junio, el excandidato presidencial Federico Gutiérrez informó por medio de sus redes sociales que se encontraba rumbo a Bogotá para interponer una denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. ¿El objetivo? "Que se investigue posible comisión de delitos relacionados con financiación ilegal de la campaña presidencial de Petro".



Lo anterior, después de que en los audios revelados por Semana se escuchara a Armando Benedetti mencionar que aportó, supuestamente, 15.000 millones de pesos.



Gutierrez subió un video desde el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, Antioquia, y señaló: "Pediré a la Fiscalía respaldo institucional para investigar a Benedetti, Sarabia y al gerente de campaña Ricardo Roa (hoy Presidente de Ecopetrol). No solo sería un gobierno ilegítimo sino ilegal".

Rumbo a Bogotá a interponer denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se investigue posible comisión de delitos relacionados con financiación ilegal de la campaña presidencial de Petro (posiblemente dineros del narcotráfico). Pediré a la… pic.twitter.com/z8fwIguSOZ — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 5, 2023

Pues bien, esta mañana pasó por los micrófonos de varias emisoras y en Blu Radio reafirmó su posición: "Esta es la crisis institucional quizás más grave, en décadas, después del Proceso 8.000", dijo.

El también exalcalde de Medellín se refirió a las explicaciones que ha dado Benedetti, en las que señaló que "no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago". Recordemos que el exembajador menciona el Ministerio del Interior como un cargo que presuntamente se le ofreció inicialmente.



En su opinión, "no se cree ese cuento" y tampoco va a permitir que haya impunidad en caso de que se haya cometido un delito. Ahí el origen de su denuncia.



"Que no vaya a ser que la impunidad esté rampante en el país y que aquí nunca pasa nada, necesitamos respuestas", expresó.



Adicionalmente, hizo un pedido a la Comisión mencionada y es que las investigaciones que se realicen al Presidente, de hacerse, sean públicas "para que los medios de comunicación tengan acceso y puedan informar a toda la ciudadanía".

Margarita Contreras

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS