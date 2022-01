434 personas de diferentes procedencias suscribieron un comunicado dirigido al Pacto Histórico en el que rechazan el actuar de la coalición liderada por Gustavo Petro frente a la candidatura presidencial de Francia Márquez.



En la misiva pidieron respeto por el movimiento político afrocolombiano 'Soy porque somos', al cual consideran como un "hito histórico" para el país.



“Mujeres, diversidades, jóvenes y ciudadanía rechazamos los ataques racistas y misóginos contra Francia Márquez y representantes del movimiento. Esto ocurre luego de que hicieran un justo reclamo a saber del incumplimiento del acuerdo del Colegio Electoral con Soy porque somos, el cual consistía en ubicar sus candidaturas al Senado en los 20 primeros puestos”, se lee en el encabezado del comunicado.



Aunque este sábado 'Soy porque somos' decidió que Francia Márquez continúa con su candidatura presidencial dentro del Pacto Histórico, los dos candidatos al Senado, Vicenta Moreno y Carlos Rosero, renunciaron a su aspiración.



Asumo el mandato de @soyporquesomos_ que ha tomado la decisión en asamblea extraordinaria de permanecer en el @PactoCol uniendo fuerzas desde las bases y desde la raíz para dignificar la política y transformar Colombia #DeLaResistenciaAlPoder — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) January 15, 2022

El problema surgió debido a la conformación de la lista al Senado de la coalición de izquierda. A estos dos aspirantes los dejaron en las posiciones 27 y 30 y, según su juicio, no hubo voluntad por parte del Pacto Histórico para corregir el error, lo cual, indican, demuestra una falta de compromiso con las luchas afros que representan.



En un comunicado de Soy porque somos, el cual se publicó en diciembre, se lee que "la elaboración de la lista al Senado, como otros aspectos del Pacto Histórico, no fue el resultado de construcción colectiva, y los criterios para asignar cada uno de esos cupos no fueron explícitos para toda la coalición".



Después de que la aspirante Francia Márquez alzara su voz en contra de lo ocurrido, comenzó a recibir cientos de críticas dirigidas a su color de piel y una supuesta falta de experiencia en lo político.



Por eso es que las feministas firmantes suscribieron que "nos solidarizamos con Francia Márquez y su movimiento, y resaltamos la importancia de sus luchas, no solo para el Pacto Histórico, sino para el país".



Así mismo, aseguraron que los ataques contra la candidata también han sido dirigidos las feministas. “Estos no provienen exclusivamente de la ‘extrema derecha’ como se ha dicho en redes sociales, esto es igual a creer que en el Pacto Histórico no existe violencia misógina, LGBTIfóbica o racista. Además, hemos visto cómo, a lo largo de los últimos años, desde cuentas cercanas a la Colombia Humana, se han propiciado campañas de desprestigio contra mujeres feministas, lo que ha causado la salida de muchas de ellas”, indicaron.



