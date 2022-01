Este martes se lleva a cabo un cara a cara organizado por la Casa Editorial EL TIEMPO y el Grupo Editorial Semana, una alianza informativa digital que busca dar a conocer las ideas de los candidatos a la Presidencia de Colombia.



La cita de este 25 de enero es entre Sergio Fajardo, Camilo Romero, Alejandro Gaviria, Federico Gutiérrez, Juan Manuel Galán, Ingrid Betancourt, Francia Márquez, Gustavo Petro, Óscar Iván Zuluaga y Rodolfo Hernández; quienes estarán hablando de problemáticas como la generación de empleo, reforma tributaria y corrupción.

Precisamente durante el turno para hablar sobre enfrentar la corrupción, Federico Gutiérrez, candidato por la coalición Equipo por Colombia, hizo varios señalamientos a sus contendientes.



(Siga leyendo: Elecciones 2022: Fractura en Coalición Centro Esperanza en cara a cara).



Se refirió a la lucha contra la corrupción como un 'reality', y posteriormente afirmó que:

"Hay candidatos que no tienen autoridad moral y aquí hay varios imputados por corrupción. Acá hay muchos imputados por corrupción y los que más procesos tienen por corrupción, delitos graves, son los que más hablan de lucha contra la corrupción. No les crean".



Quien replicó al comentario del ex alcalde de Medellín fue el precandidato Rodolfo Hernández.



(Le puede interesar: ‘Petro: le vendiste el alma al diablo’: Ingrid Betancourt).

Se tiró 220 mil millones comprando periodistas FACEBOOK

TWITTER

"Yo no había visto más cínico que el doctor Gutiérrez. A los cinco minutos de haber fallado Hidroituango salió a decir que era la naturaleza, escuchen eso, y eso lo desmintió el reconocimiento que hizo la compañía de seguros de 4,2 billones y 6 billones (de pesos) que le van a dar. Total, usted es un mentiroso, un farsante”, le dijo Hernández a Federico.



Federico interrumpió la réplica del exmandatario de Bucaramanga diciendo que "oiga, está equivocado. Ahorita le muestro el informe de Hidroituango", a lo que Hernández dijo "Yo lo dejé hablar a usted con el mayor respeto".



(Le recomendamos: Francia Márquez: dice que sí negociaría con el ELN).



Además, Hernández, quien hace parte de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, aseguró que Gutiérrez habría comprado periodistas para mantener su imagen limpia.



"Se tiró 220 mil millones comprando periodistas, aquí tengo los datos, que es el presupuesto de un año en Bucaramanga, y pagó de manera anticipada los gastos de publicidad cuando ya sabía que se iba a lanzar", puntualizó.



(Siga leyendo: Juan Manuel Galán: 'Rodolfo, derrotar la corrupción no es con payasadas').



Pese a que Hernández fue interrumpido por cumplir su tiempo de respuesta, el debate sigue generando 'encontrones' fuertes entre varios de los candidatos, quienes siguen exponiendo sus planes a futuro en caso de llegar a la Presidencia de Colombia.

Más noticias

Alejandro Gaviria responde si haría o no una reforma tributaria

Petro y Galán protagonizan enfrentamiento en cara a cara presidencial

'El Eln secuestró a mi hija y la asesinó': Rodolfo Hernández

EL TIEMPO y Semana se unen en debates para las elecciones 2022

Tendencias EL TIEMPO