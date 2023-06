El escándalo por los audios del exembajador en Venezuela, Armando Benedetti, sigue dando de que hablar y generando diversas reacciones desde diferentes sectores. Los audios -revelados por la revista Semana- están supuestamente dirigidos a la exjefe de gabinete, Laura Sarabia.



En uno de esos audios fue mencionado el excandidato a la Presidencia, Federico Gutiérrez, de quien Benedetti afirma que quedó como "el inteligente" luego que se refirió al famoso tuit que borró el presidente Gustavo Petro en el que aseguró que se hallaron los cuatro niños que están perdidos en la selva, tras un accidente aéreo. Esa información resultó no ser cierta.

(Puede leer en contexto: Los graves audios de Armando Benedetti en reclamo a Laura Sarabia)



"A ver, Laura, no sé si me explique bien o no, vi el twitter de que el man lo borró, quedó como un loco, como un huevón, tratando de sacarles partido político ayer a unos niños y que además no los han encontrado (...). El man se equivocó (...), ok, entonces, el inteligente es ahora Federico Gutiérrez, hey, los niños y tal. Marica, hasta se ganó la lágrima mía, estamos hablando del presidente de la República, la cagó ayer, hoy la vuelve a cagar cuando borra, pero además el problema no es ese, el problema es la Aeronáutica Civil, sale una entidad como si fuera una apéndice, como si fuera un eslabón de otra cadena que no es la del Gobierno a decir tal vaina", afirmó Benedetti, en el audio.

Benedetti añadió: "Esa noticia tenía que haberla dado el propio presidente o tú, jefe [de] gabinete (Laura Sarabia), que ya te conoce el país, que eres mujer, que tienes un niño y te pones hijueputa con cara de lástima a decir: ‘Pasó esto y ya’. Tú controlas ahí el daño, no es que te vayas a quitar el daño; lo de Federico Gutiérrez, si no lo entiendes, no es que el tipo se ablandó, sino que te que están culeando”.



Posteriormente, el exembajador afirmó: “No entiendes lo de Federico Gutiérrez, es que te están culeando, tú crees que lo hicieron tan bien que el señor aplaudió, no marica es suicidio, métanse una pastilla de cianuro cada uno. Te está culeando, te está dejando en evidencia, que vales verga. Entonces tú no puedes creer que ‘hasta Federico Gutiérrez’, te está culeando, está haciendo campaña”.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS