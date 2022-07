El ex candidato presidencial Federico Gutiérrez se refirió al mensaje que le envió este lunes Sebastián Guanumen, estratega político de la campaña de Gustavo Petro.



"Las excusas a estas alturas son solo convenientes para ellos. Es parte de su estrategia. Ya el daño está hecho y lo seguirán haciendo", escribió Gutiérrez en su cuenta de Twitter, sin mencionar propiamente a Guanumen. Y agregó: "No creo en sus buenas intenciones. Quieren mostrarse nobles y humildes, cuando no lo son. Han demostrado ser todo lo contrario. Ojo Colombia".



Gutiérrez reaccionó así a el texto que Sebastián Guanumen publicó este lunes en su cuenta de Twitter y que él mismo llamó un "artículo con reflexiones, datos y análisis sobre la campaña". Allí, el politólogo aseguró: "es importante reconciliarnos como país y quiero aportar a ello. Por eso, reflexiono sobre mis acciones. Me disculpo e invito a que juntos construyamos los cambios que Colombia eligió".



En el documento, el estratega político, y quien actualmente hace parte del equipo de empalme del presidente electo, Gustavo Petro, habla del revuelo que provocaron en las últimas semanas de campaña los llamados 'Petrovideos', en los cuales se hablaba de una estrategia de desprestigio para afectar a otros candidatos, como Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria.



Cabe recordar que en las grabaciones aparecía Guanumen diciendo: "Necesitamos empezar a generar contenido (...) atacando a Fico. ¿Cómo lo vamos a atacar? Por sus relaciones con el narcotráfico", en alusión a una narrativa que no tiene soporte en la justicia dado que no existe ninguna investigación en ese sentido.

Las disculpas de Guanumen

En el texto de este lunes, el politólogo señaló que "la obtención de los videos de la campaña presidencial de Gustavo Petro se hizo de manera ilegal mediante una presunta intervención sistemática a los medios de comunicación internos de la campaña con tecnología de punta y no por una filtración de un militante como los han hecho creer". Y fue enfático en que "no es normal ni está bien que chucen una campaña política".



Explicó que su palabras, "aunque fueron sacadas de contexto, hacen parte de una campaña de marketing y estrategia política (...) La defensa de un candidato hace parte de esas estrategias claves para ganar cualquier elección".



Sin embargo, se excusó por sus acciones y les envió una disculpa a Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández:



"Quiero aceptar que no use las palabras adecuadas para expresar aquello relacionado con el contraste entre candidatos en la campaña ni la manera de hacerlo. También considero necesario, con el mismo espíritu de reconciliación que el presidente electo Gustavo Petro lo hizo con Rodolfo, disculparme con los señores Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández, y enviarles un mensaje a ellos y a sus lectores, para que podamos construir el cambio que Colombia necesita de manera pacífica", escribió.